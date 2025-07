Top Tirol Konjunkturbarometer: Geschäftsklimaindex zeigt wieder positive Tendenz

Die neuesten Ergebnisse des Top Tirol Konjunkturbarometers zeigen, dass die Tiroler Wirtschaft in einem stetigen, jedoch langsamen Wachstumsprozess ist. In einer umfassenden Untersuchung wurden insgesamt 219 Leitbetriebe befragt, die mehr als 42.790 Mitarbeiter:innen beschäftigen. Der Erhebungszeitraum erstreckte sich vom 26. Mai 2025 bis 16. Juni 2025.

TIROL. (red). Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Unsicherheit zeigt Tirol erste Anzeichen einer Stabilisierung: Das Geschäftsklima und die Auftragslage der Leitbetriebe verbessern sich merklich, und auch die zuvor angespannten Ertragslagen entspannen sich allmählich. Der Geschäftsklimaindex kehrt nach mehreren Jahren im Minus endlich zurück in den positiven Bereich.

Geschäftsklimawert wieder optimistisch

Der Geschäftsklimawert, der als Durchschnitt zwischen der gegenwärtigen Situation und den Erwartungen für die nächsten sechs Monate berechnet wird, hat mit +18 % den besten Wert seit dem Sommer 2022 erreicht. Alle Branchen, bis auf die Tiroler Industrie, zeigen eine positive Entwicklung: Während der Geschäftsklimawert in der Industrie bei -6 % bleibt, hat er sich trotzdem erheblich verbessert (Jahresbeginn: -36 %). Im Tiroler Tourismus liegt der Wert bei beeindruckenden +54 %, gefolgt von Information und Consulting mit 37 % und dem Tiroler Handel mit 29 %. Die Tiroler Bauwirtschaft hat sich ebenfalls erholt und ist von -38 % zu Jahresbeginn jetzt bei +21 %. Das Tiroler Gewerbe bleibt stabil und verbessert sich leicht von 24 % auf 29 %.

Wirtschaftliche Lage verbessert sich

In den letzten sechs Monaten haben sich die wirtschaftlichen Bedingungen der Tiroler Leitbetriebe merklich verbessert. Derzeit bewerten 34 % ihre Lage als gut, 51 % als durchschnittlich und nur 15 % als schlecht. Zum Jahreswechsel 2024/25 lagen diese Zahlen noch bei 21 % für eine gute und 30 % für eine schlechte Einschätzung. In der Tiroler Industrie, wo zu Jahresbeginn 49 % der Unternehmen von einer schlechten Lage berichteten, hat sich die Wahrnehmung verbessert: 24 % bewerten ihre Lage nun als gut (zuvor 13 %), während nur noch 32 % sie negativ sehen (vorher 49 %).

Nachfrage zieht an

Die Nachfrage hat erheblich zugenommen: 28 % der befragten Unternehmen berichten von einer positiven Auftragslage, das ist doppelt so viel wie zu Jahresbeginn (14 %). Nur noch 24 % sind unzufrieden (zuvor 33 %). In der Industrie bleibt die Lage gemischt: 41 % verzeichnen eine schwache Auftragslage (Jahresbeginn: 60 %), doch die Betriebe mit einer guten Auftragslage stiegen von 5 % auf 18 %. Im Tourismussektor, trotz eines zögerlichen Saisonstarts, sehen 40 % der Betriebe ihre Buchungslage als gut, lediglich 15 % beurteilen sie als schlecht. Auch in der Bauwirtschaft hat sich die Stimmung aufgehellt: 33 % berichten von vollen Auftragsbüchern, vor einem Jahr waren es nur 8 %.

Ertragslage stabilisiert sich

In den letzten fünf Jahren schwankten die Ertragslagen stark, bedingt durch pandemiebedingte Nachfrageschwankungen sowie steigende Arbeits- und Energiekosten. Seit Jahresbeginn zeigt sich eine leichte Entspannung: Zu Beginn des Jahres waren 42 % der Unternehmen mit ihren Roherträgen unzufrieden, jetzt sind es nur noch 30 %. Der Anteil der Betriebe, die von einer guten Ertragslage berichten, stieg auf 20 % (zuvor 10 %). Um die Situation weiter zu verbessern, ist neben einer steigenden Nachfrage auch eine Stabilisierung der Arbeitskosten erforderlich, da hohe Lohnstückkosten die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.

