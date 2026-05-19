Totalsperre der Tauernautobahn: Lkw-Stau im nördlichen Pongau führt zu Verkehrschaos

Lkw-Staus nach Totalsperre der Tauernautobahn im nördlichen Pongau

Im nördlichen Pongau konnten am Montagabend zahlreiche Lkw-Fahrer nicht mehr in Richtung Norden weiterfahren. Nach einer Totalsperre der Tauernautobahn (A10) stauten sich Schwerfahrzeuge entlang der Salzachtalstraße.

In der Nacht auf Dienstag haben sich nach Angaben der Einsatzkräfte die Staus wieder aufgelöst. Die Salzachtalstraße ist den Angaben zufolge inzwischen wieder frei befahrbar.

Auf der Tauernautobahn hat am Montagmittag eine Totalsperre zwischen dem Knoten Pongau und dem Pass Lueg begonnen. Als Grund wird die Sanierung des Brentenbergtunnels genannt. Die Autobahn im nördlichen Pongau ist bis Samstagfrüh wegen Bau- und Sanierungsarbeiten gesperrt.

Seit Montag, 13.00 Uhr, sollten Lkw nicht mehr auf der Tauernautobahn unterwegs sein. Fernfahrer berichteten, sie seien nicht informiert worden, dass die Autobahn im nördlichen Pongau bis Samstagfrüh gesperrt ist.

Eine Autofahrerin berichtete, viele Kennzeichen der abgestellten Lkw stammten aus Italien, Polen, der Slowakei, Tschechien, Frankreich und Slowenien.