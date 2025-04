Tourismus-Boom: Hotellerie in Wien an Ostern nahezu ausgebucht

Die Osterzeit in Wien zieht zunehmend Touristen an, was sich auch an den Buchungszahlen der Hotels ablesen lässt. Laut der Wirtschaftskammer Wien (WKW) sind viele Unterkünfte bereits ausgebucht.

WIEN. Die letzten Jahre haben einen erfreulichen Trend im Wiener Tourismus gezeigt, insbesondere während der Ostertage. Die Popularität der Stadt rund um Ostern hat merklich zugenommen, und auch für das Jahr 2025 deuten die ersten Buchungszahlen auf ein starkes Interesse hin, was die kommenden Feiertage betrifft. „Wir sehen eine deutliche Steigerung im Buchungsverhalten, was ein positives Zeichen für die Branche ist“, berichtet die WKW.

Ein wesentlicher Faktor für diesen Anstieg an Besucherzahlen sind die traditionellen Ostermärkte, erklärt Dominic Schmid, Obmann der Wiener Hotellerie: „Die Ostermärkte haben sich international einen guten Ruf erarbeitet und ziehen mittlerweile fast so viele Gäste an wie die beliebten Christkindlmärkte in der Vorweihnachtszeit.“ Diese Märkte, die kulinarische Spezialitäten und handwerkliche Produkte anbieten, sind sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen sehr beliebt und tragen erheblich zur positiven Entwicklung des Tourismus in Wien bei.

Nur noch wenige Zimmer verfügbar

Zum Osterfest sind die verfügbaren Hotelzimmer in Wien bereits stark begrenzt. Die Kombination aus den gefragten Ostermärkten und moderateren Zimmerpreisen im Vergleich zur Hochsaison im Dezember führt dazu, dass viele Reisende die Osterzeit für einen Besuch in der Stadt wählen. Trotz des ansteigenden Buchungsaufkommens berichten Hoteliers, dass sich die Touristenströme gut auf die verschiedenen Angebote in der Stadt verteilen.

Die positive Buchungslage zeigt sich auch in der Zeit um den Staatsfeiertag, wo eine Auslastung von rund 85 Prozent erwartet wird. „Wir sehen auch Buchungen für die nachfolgenden Feiertage, was auf ein anhaltendes Interesse an Wien als Reiseziel hinweist“, so Schmid weiter.

