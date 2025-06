Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr: Grazer Streben nach der Königsklasse

Dieter Hardt-Stremayr hat große Ambitionen für die steirische Landeshauptstadt Graz: Er möchte die „Tourismus Champions League“ gewinnen.

Nach 30 Jahren im Amt wurde Dieter Hardt-Stremayr kürzlich für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer von Graz Tourismus bestätigt. Im Glockenspielkeller am Mehlplatz erzählte er in einem Gespräch mit MeinBezirk von seinen Visionen für Graz, von den Touristen, die die Stadt anziehen, und der Bedeutung internationaler Events wie dem Eurovision Songcontest.

MeinBezirk: Im Jahr 2024 wurden knapp 1,4 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Was zieht die Gäste nach Graz und was machen sie hier?

Dieter Hardt-Stremayr: Der Schloßberg ist ein großer Magnet, der viele „Wow“-Momente bietet. Neben der beeindruckenden Architektur schätzen unsere Gäste vor allem die südliche Atmosphäre, die hervorragende Kulinarik und die Authentizität, die durch die Menschen in dieser Stadt geprägt ist. Ein wichtiger Aspekt im Tourismus ist das Vertrauen der Einheimischen: Fühlen sie sich wohl, fühlen sich auch die Touristen wohl. In Graz sind die Touristen nicht nur an bestimmten Spots, sondern mischen sich mit den Einheimischen, was der Stadt einen besonderen Charme verleiht.

Woher kommen Ihre Touristen?

45 Prozent unserer Gäste stammen aus Österreich, gefolgt von 20 Prozent aus Deutschland und einem wachsenden Interesse aus Polen, die Graz als interessante Zwischenstation auf dem Weg zum Meer entdecken. Neben individuellen Reisen spielt auch das Kongresswesen eine zentrale Rolle, da es international bekannte Referenzen mit sich bringt.

Der Songcontest könnte Graz auf ein neues Level heben…

Absolut! Das wäre ein bedeutender Meilenstein für die Stadt und würde Graz sowohl europa- als auch weltweit ins Rampenlicht rücken. Wir haben die notwendigen Kapazitäten und die Stadthalle ist bestens ausgestattet, um ein solches Event zu stemmen. Die Organisation des Songcontests könnte man mit dem Gewinnen der Champions League im Veranstaltungstourismus vergleichen. Es wäre ein positives genau nach dem damaligen tragischen Vorfall in der Stadt.

Ein weiteres heiß diskutiertes Thema in der Stadt ist das Stadion.

Es ist bedauerlich, dass Sturm Graz seine internationalen Spiele in Klagenfurt austragen muss. Dies führt auch zu wirtschaftlichen Nachteilen bei jedem Spiel. Ich sehe den Ausbau des bestehenden Stadions als vielversprechenden Ansatz.

Was sehen Sie, wenn Sie durch die Innenstadt gehen?

Viel Handlungsbedarf! Wir müssen Empfehlungen von Bürgern ernst nehmen, um die Situation zu verbessern. Die Innenstadt sollte hell, sicher, sauber und gut erreichbar sein, und dafür ist die Verantwortung des Bürgermeisters unverzichtbar.

Wie sehen Sie Graz im Jahr 2040?

Als bekannte Geheimtipp (lacht). Unterschätzt zu werden, hilft uns oft, die Erwartungen zu übertreffen. Die Menschen sind das Herz der Stadt und sie geben den Rhythmus vor.

Über Dieter Hardt-Stremayr

Dieter Hardt-Stremayr prägt den Tourismus in Graz seit 1995 entscheidend mit. Als gebürtiger Kärntner hat er Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik studiert. Sein Einstieg in die Tourismusbranche war eher zufällig, als er sich als Karenzvertretung bei der „Steiermark Werbung“ bewarb. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Besonders schätzt er die ruhigen Ecken von Graz, wie den Innenhof des Franziskanerklosters. Seinen Gästen empfiehlt er, den Ausblick von der Kanonenbastei zu genießen.

Gastronomie und Gastfreundschaft in Graz

Glockenspielkeller am Mehlplatz

Adresse: Mehlplatz 3, 8010 Graz

Web: www.glockenspielkeller.at

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11:00 bis 23:00 Uhr (Küche bis 22:00 Uhr)

Beschreibung: Seit seiner Eröffnung im Oktober 2024 bietet der Glockenspielkeller gehobene österreichische Küche. Mit einer Auswahl an regionalen und saisonalen Produkten hat sich das Restaurant schnell in die Herzen der Grazer gekocht. Das Mittagsmenü bietet für jeden Geschmack etwas.

Das sagt MeinBezirk: In der ehemaligen Eckstein-Adresse hat der Glockenspielkeller als Nachfolger überzeugt. Das freundliche und professionelle Personal sowie die hervorragende Küche sind ein echter Gewinn für Graz. Der Gastgarten lädt zum Verweilen ein, besonders erfreulich: Das Lokal hat auch sonntags geöffnet.

