Tourismus-Revolution im Gesäuse: Regionale Einrichtungen schmieden gemeinsame Strategie für nachhaltigen Erfolg

Tourismusregion Gesäuse setzt auf gemeinsame Programme und neue Angebote

In der Tourismusregion rund um das Gesäuse wird der Tourismus künftig verstärkt gemeinsam gestaltet. Mehrere Einrichtungen haben sich zu einem Programm für die kommenden Monate zusammengeschlossen.

Die Gebirgsregion Gesäuse liegt im nordöstlichen Teil der Ennstaler Alpen und verzeichnet mehrere Millionen Tagesgäste pro Jahr. Die Region entwickelt sich zu einem beliebten Ziel, in dem der einzige Nationalpark der Steiermark liegt.

Enge Zusammenarbeit im Tourismus

An der Kooperation beteiligen sich der Nationalpark Gesäuse, der Tourismusverband Gesäuse, das Stift Admont, der Naturpark Steirische Eisenwurzen und die Hotelkette Jufa. Ziel der Zusammenarbeit ist es, einzelne Projekte stärker zu vernetzen und gemeinsam neue Strategien zu entwickeln.

Nach Angaben von Jaqueline Egger vom Tourismusverband Gesäuse liegt ein verstärkter Fokus auf Veranstaltungen wie Konzerten, Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. Zudem ändert sich das Urlaubsverhalten laut Darstellung in Richtung einer natürlichen Sommerfrische.

Die Hotelkette Jufa wird Schloss Röthelstein in wenigen Wochen neu eröffnen. Als neue sportliche Attraktion entsteht heuer im Gesäuse eine Mountainbike- und Gravelbike-Strecke mit dem Namen „Bussi und Baba“. Laut Egger besteht in der Region ein starker Wunsch nach mehr Bike-Angeboten.

Angebote in der Steirischen Eisenwurzen und im Nationalpark

Laut Egger gibt es zahlreiche Angebote rund um die Steirische Eisenwurzen, die mehr als 20 Gemeinden umfasst und als Natur-Nachtgebiet bezeichnet wird. In der Region sind ihren Angaben zufolge sehr viele Sterne mit freiem Auge sichtbar. Zu den gemeinsamen Strategien im Tourismus zählen auch Sternwanderungen.

Im Nationalpark Gesäuse werden geführte Wanderungen angeboten. Für Kinder gibt es in Johnsbach den Sagenweg. Zusätzlich werden Lagerfeuerabende organisiert. Im Erlebniszentrum Weidendom im Nationalpark finden Kinoveranstaltungen statt. Der Weidendom ist ein aus lebenden Weidenruten geflochtenes Bauwerk, zu dem auch ein Wildtiergarten und Baumalleen gehören.

Kulturelle Schwerpunkte im Stift Admont

Das Stift Admont ist Kooperationspartner im gemeinsamen Tourismusprogramm. Es feiert heuer 250 Jahre Stiftsbibliothek und zeigt eine Sonderausstellung zur Stiftsgeschichte.

Pater Prior Maximilian Schiefermüller verweist auf kulturelle Angebote im Stift wie den Admonter Orgelherbst, Spezialführungen und das Angebot „Bibliothek bei Nacht“, bei dem die Bibliothek mit Taschenlampen erkundet werden kann.