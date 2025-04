Tourismus: Viele herausragende Jubiläen in der Erlebnisregion Graz 2025

Die Erlebnisregion Graz feiert im Jahr 2025 eine Vielzahl von Jubiläen mit besonderen kulturellen, kulinarischen und sportlichen Ereignissen, die sowohl ausländische als auch heimische Besucher anziehen sollen.

GRAZ/STEIERMARK. Am Mittwoch gab der Geschäftsführer von Steiermark-Tourismus, Michael Feiertag, zusammen mit dem Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) während einer umfangreichen Pressekonferenz in der Grazer Seifenfabrik einen Rück- und Ausblick auf die Entwicklungen in der Tourismusbranche. Die positive Nachricht: Dank anhaltender Investitionen verzeichnet das Bundesland Steiermark seit Jahren ein Wachstum der Übernachtungen, insbesondere in den Sommermonaten. Für 2025 wird optimistisch mit einer Marke von über acht Millionen Nächtigungen gerechnet.

Als Teil der Tourismusstrategie wurde ein umfassendes Programm vorgestellt, das neue Werbefilme sowie ein originelles Soundlogo, erstellt von der Thaler Pop-Band „Alle Achtung“, umfasst. Dies soll das Image der Region als „Grünes Herz Österreichs“ unterstützen.

Vielseitiges Programm der Erlebnisregion Graz

Die Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz, Susanne Haubenhofer, zeigte sich begeistert über den diesjährigen Event-Kalender. „Es ist beeindruckend, wie viele kulturelle Ereignisse heuer gefeiert werden“, sagte sie gegenüber MeinBezirk. Zu den Höhepunkten gehören das 400-Jährige Jubiläum des Schlosses Eggenberg, wo am 26. April die Steiermark Schau eröffnet wird.

Vom 18. bis 22. Juni wird das 25-Jährige Bestehen des Springfestivals gefeiert, das elektronische Beats zelebriert. Ebenso wird vom 19. Juni bis 20. Juli das 40-Jährige Festival für klassische Musik unter dem Motto „Raum & Klang“ stattfinden. Auch das 100-jährige Jubiläum des Thalersees wird mit besonderer Beteiligung von Arnold Schwarzenegger, einem berühmtesten Sohn der Region, gefeiert.

Ende Oktober wird in Graz das 760-jährige Jubiläum des Uhrturms am Schlossberg gewürdigt. Ein besonderes Highlight ist die dreitägige Klanglicht-Feierlichkeit, die am Nationalfeiertag, den 26. Oktober, kulminiert. Im Winter erwartet die Einwohner die 20-jährige Grazer Winterwelt, die ebenfalls zur Region einlädt.

Events, Genuss und Sport

Die Jubiläen sollen nicht nur Touristen anlocken, sondern auch Einheimische motivieren, ihre Stadt neu zu entdecken, wie Haubenhofer betont: „Diese Jubiläen sind großartige Anlässe, um Dinge wieder ins Bewusstsein zu rufen, die es in Graz bietet.“ Rund 500.000 Menschen leben in der Umgebung, die alle eingeladen sind, die lokale Kultur aktiv zu erkunden.

Die Erlebnisregion Graz bietet auch 18 neu gestaltete Genuss-Radeltouren an, die mit QR-Codes ausgestattet sind, um interessante Informationen über die landschaftliche Umgebung zu liefern. Zudem werden neue Mountainbike-Routen in der Lipizzanerheimat erschlossen. Die Region hat sich auch den Titel der „Golf-Destination des Jahres“ erarbeitet, mit sechs herausragenden Golfanlagen.

