Tourismusaufschwung in Wien: März 2026 mit acht Prozent mehr Gästenächtigungen

Wien verzeichnet im März 2026 mehr Gästenächtigungen

In Wien sind im März 2026 rund 1,5 Millionen Gästenächtigungen gezählt worden. Damit lag die Zahl der Nächtigungen über dem Niveau des März 2025.

Wien Tourismus meldete für den März ein Plus von acht Prozent bei den Gästenächtigungen im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Seit Jahresbeginn bis einschließlich März 2026 ergibt sich ein Zuwachs von sieben Prozent gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2025.

Umsatzentwicklung der Beherbergungsbetriebe

Der Nächtigungsumsatz der Wiener Unterkünfte belief sich im Februar 2026 auf rund 65,5 Millionen Euro. Das entspricht einem Minus von sechs Prozent im Vergleich zum Februar 2025.

Seit Jahresbeginn bis einschließlich Februar 2026 erwirtschafteten die Wiener Beherbergungsbetriebe einen Nächtigungsumsatz von rund 141 Millionen Euro. Dieser Wert lag um zwei Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Herkunft der Gäste und Auslastung

Im betrachteten Zeitraum kamen die meisten Wien-Besucher aus Österreich. Weitere wichtige Herkunftsländer waren Deutschland, Italien, die USA, Großbritannien, Spanien, Frankreich, die Türkei, die Ukraine und Polen.

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer in Wien betrug im März 2026 rund 60 Prozent. Die durchschnittliche Bettenauslastung lag bei 46,6 Prozent. Beide Werte waren im Vergleich zum März 2025 leicht höher.

Im März 2026 standen in Wien insgesamt rund 83.900 Hotelbetten zur Verfügung. Das waren etwa 3.600 Betten mehr als im März 2025.