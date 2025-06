Tradition: Sonnenwendfeier beim Höchwirt am Zösenberg am 21. Juni

Am 21. Juni 2025 wird beim Höchwirt am Zösenberg die traditionelle Sonnenwendfeier stattfinden. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

GRAZ/ANDRITZ. Wie jedes Jahr wird die Sommersonnenwende am Samstag, dem 21. Juni 2025, ab 18 Uhr beim Höchwirt am Zösenberg gefeiert. Dieses Fest ist eine wunderbare Gelegenheit für die Anwohner aus Stattegg und Weinitzen, sich zu treffen und den längsten Tag des Jahres gemeinsam zu feiern. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Andritzerinnen und Andritzer für Andritz, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stattegg, der ÖVP-Andritz und dem neuen Gastgeber Markus Fragner sowie seinem Team vom Höchwirt.

Umfangreiches Programm

Das Festprogramm umfasst eine Vielzahl von Darbietungen. Zu den Höhepunkten gehören die Stattegger Dorfmusikanten, die Liedertafel Andritz und die „D’lustigen Schöckler Schuhplattler“. Zudem wird der Oldtimer Traktor Club Stattegg einige beeindruckende Fahrzeuge präsentieren, die für nostalgische Stimmung sorgen. Für die jüngeren Gäste wird der beliebte Glückshafen bereitgestellt, wo es tolle Preise zu gewinnen gibt. Ein Brauchtumsfeuer, gesegnet von Pfarrer Johannes Baier, wird die Feierlichkeiten krönen. Bei Schlechtwetter muss die Veranstaltung leider entfallen, daher empfiehlt es sich, frühzeitig zu kommen, da Tischreservierungen nicht möglich sind.

Hintergrund zur Sonnenwende

Die Sonnenwende ist ein bedeutendes Ereignis, das in vielen Kulturen, einschließlich der heimischen, gefeiert wird. Sie markiert den Übergang vom Frühling zum Sommer und wird oft mit Feuern, Musik und Geselligkeit begangen. Historisch gesehen haben die Menschen die Sommersonnenwende genutzt, um den Beginn der Erntezeit zu feiern. Es ist eine Zeit des Feierns und des Dankes für das Licht und die Fruchtbarkeit der Erde.

Das könnte dich auch interessieren:

Cafe Black-Box, Elisabeths schwarzes Kastl an der Mur

Textilreinigung Murlasits eröffnet neuen Standort in Andritz

Neue Pächter für die Peter Weinstube gesucht