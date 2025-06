„Traditionsmarktstand“: Ehrung für Heinz Schreiner auf dem Hannovermarkt

Heinz Schreiner wurde für seinen langjährigen Geflügel- und Wildstand am Hannovermarkt mit dem Prädikat „Traditionsmarktstand“ des Wiener Marktamts ausgezeichnet. Nach fast 40 Jahren Tätigkeit verabschiedet sich der beliebte Standbetreiber in den Ruhestand. Ein Nachfolger könnte jedoch kommen.

WIEN/BRIGITTENAU. Heinz Schreiner, der Betreiber eines Geflügel- und Wildstands am Hannovermarkt, erhielt vom Wiener Marktamt (MA59) die Auszeichnung „Traditionsmarktstand“. Diese Ehrung wird an Betriebe vergeben, die über viele Jahre auf Wiener Märkten aktiv sind und sich durch herausragende Qualität, Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Kundenorientierung auszeichnen. Der Hannoversche Markt gilt als einer der lebhaftesten Stadtmärkte der Region, bekannt für seine Vielfalt an frischen Lebensmitteln und kulinarischen Köstlichkeiten.

Schreiner, der seit Mai 1986 am Hannovermarkt tätig ist, zählt zu den am längsten ansässigen Standbetreibern des Brigittenauer Marktes. Sein Stand ist ebenso für die täglich frisch zubereiteten Mittagsgerichte berühmt, die eine Auswahl an traditioneller Hausmannskost bieten. Von herzhaftem Gulasch bis zu saftigen Fleischlaberl, die Gerichte spiegeln die besten kulinarischen Traditionen Wiens wider. Diese Vielfalt hat nicht nur Einheimische angezogen, sondern auch Touristen in die Region gelockt.

Das Ende einer Ära

Das Marktamt hat die ausgezeichnete Qualität der Waren und das charmante Wesen von Heinz Schreiner als Schlüssel zu seinem jahrelangen Erfolg hervorgehoben. „Heinz Schreiner verdient die Auszeichnung wie kaum ein anderer. Er ist nun fast 40 Jahre auf dem Hannovermarkt“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil anlässlich der Auszeichnung. Schreiners Engagement und Leidenschaft für frische und qualitativ hochwertige Produkte haben Generationen von Kunden erfreut und geprägt.

Heinz Schreiner geht Ende Juni in den wohlverdienten Ruhestand. „Er wird am Hannovermarkt ganz sicher fehlen, denn seine Wiener Schmankerln bereichern seit Jahrzehnten das lokale Angebot“, unterstreicht Kutheil. Aktuell führt Schreiner Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger, um sicherzustellen, dass seine Tradition fortgeführt wird. Dies könnte eine interessante Chance für einen neuen Unternehmer sein, der die Werte von Qualität und Kundennähe weiterführt.

Der Hannovermarkt hat von Montag bis Freitag zwischen 6 und 21 Uhr geöffnet, samstags bis 18 Uhr. Besonders am Samstag ist der Markt äußerst belebt, da zusätzliche Bauernstände aufgebaut werden und frische Lebensmittel aus der Region angeboten werden. Hier findet man eine bunte Vielfalt, die das Angebot des Marktes noch attraktiver macht.

