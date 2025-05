Traffic Accident in Graz: Motorcyclist Collides with Ambulance

Am Dienstag, dem 20. Mai, ereignete sich in Gries ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer verletzt wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. GRAZ. Um etwa 11:45 Uhr befand sich ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn, als er die Kindermanngasse in nördlicher Richtung befuhr. Gleichzeitig näherte sich ein 32-jähriger Grazer mit seinem Motorrad von der Josef-Huber-Gasse und wollte im Kreuzungsbereich Josef-Huber-Gasse/Kindermanngasse geradeaus weiterfahren. Zeugen berichteten, der Motorradfahrer habe den sich schnell nähernden Rettungswagen erst zu spät bemerkt. Siehe auch Nach mehreren Monaten Arbeit: Renaturierung des Ragnitzbachs abgeschlossen Mit Verletzungen ins UKH gebracht Verkehrsicherheit und Einsatzfahrzeuge Unfälle mit Einsatzfahrzeugen sind ernst zu nehmende Vorfälle, die nicht nur die Unfallbeteiligten betreffen, sondern auch die gesamte Verkehrssicherheit. Laut einer Studie der Bundesstelle für Unfallverhütung (BFU) kommt es in vielen Fällen zu Missverständnissen, wenn andere Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt von Rettungswagen nicht rechtzeitig erkennen. Das richtige Verhalten im Straßenverkehr ist nicht nur für Einsatzkräfte essenziell, sondern auch für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Siehe auch Ab ins Grüne: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge – Ein Erfahrungsbericht unterwegs Das könnte dich auch interessieren:

