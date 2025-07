Tragische Flutkatastrophe in Texas: Über 119 Todesopfer – Die erschütternde Wahrheit!

Der texanische Gouverneur Greg Abbott äußerte, dass die Liste der vermissten Personen wahrscheinlich weiter wachsen wird. „Im Moment ist es unsere Aufgabe Nummer eins, jede einzelne vermisste Person zu finden“, erklärte er auf der Online-Plattform X.

Nach heftigen Regenfällen stieg in der Nacht auf Freitag der Wasserstand des Flusses Guadalupe meterhoch an. In dieser beliebten Ferienregion hatten am Wochenende des Nationalfeiertags viele Menschen am Flussufer gecampt. Auch ein christliches Sommerlager namens Camp Mystic wurde überflutet, in dem sich zum Zeitpunkt der Flut rund 750 Mädchen aufhielten. Viele von ihnen wurden im Schlaf von dem plötzlich ansteigenden Wasser überrascht.

Mindestens 27 Teilnehmerinnen und Betreuer des Feriencamps verloren ihr Leben. Fünf Teilnehmerinnen und ein Betreuer werden noch vermisst, wie Sheriff Leitha mitteilte. Des Weiteren wird nach einem weiteren Kind gesucht, das nicht im Sommerlager war. Diese Tragödie hat nicht nur die betroffenen Familien, sondern die gesamte Gemeinschaft erschüttert.

An den Such- und Bergungsarbeiten sind mehr als 2.000 Einsatzkräfte beteiligt. Der Einsatz umfasst auch Hubschrauber, Drohnen und Suchhunde, um die Suche nach den Flutopfern zu unterstützen. Schlammmassen, Trümmer und teilweise dichte Vegetation erschweren jedoch die Bemühungen zur Wiederentdeckung der Vermissten und zur Aufklärung der Tragödie.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, plant am Freitag, gemeinsam mit seiner Frau Melania, das Katastrophengebiet in Texas zu besuchen. Nach der Flutkatastrophe wurde der US-Präsident für seine Kürzungen beim Wetterdienst und der US-Klimaschutzbehörde NOAA kritisiert. Sheriff Leitha äußerte, dass nach Abschluss des Katastropheneinsatzes die Reaktion der Behörden auf die Bedrohung durch das Hochwasser genauer untersucht wird.

Fakten zur Flutkatastrophe: Starker Anstieg des Wasserstands des Flusses Guadalupe Mindestens 27 Todesopfer, darunter Teilnehmerinnen und Betreuer im Camp Mystic Über 2.000 Einsatzkräfte aktiv in den Such- und Bergungsarbeiten Schwierigkeiten durch Schlamm, Trümmer und dichte Vegetation

Kapazitäten der Suchaktionen: Hubschrauber Drohnen Suchhunde

Kritik an der Regierung: Kürzungen beim Wetterdienst Kritik wegen der Reaktion auf die Katastrophe Untersuchung der Behördensituation nach dem Katastropheneinsatz



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation in Texas nach der Flutkatastrophe äußerst tragisch ist. Die Bemühungen zur Rettung und Bergung der Vermissten sind in vollem Gange und die Community braucht Unterstützung. Es bleibt zu hoffen, dass aus dieser Tragödie Lehren gezogen werden, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern.