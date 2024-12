Tragische Lage im Gazastreifen: Zahlreiche Tote nach neuesten Angriffen!

Laut einer ersten Untersuchung der Armee gab es nach dem Angriff weitere Explosionen. Diese deuten darauf hin, dass im Gebäude, in dem sich der Terrorist aufgehalten hat, Waffen gelagert waren. Aufgrund der Explosionen könnte auch ein nahe gelegenes Gebäude beschädigt worden sein. Israels Militär prüft die Einzelheiten sowie die Berichte über die Zahl der Opfer.

Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA meldete folgende Informationen:

Dutzende Verletzte in Nuseirat.

Mehrmalige Angriffe der israelischen Luftwaffe auf ein Gebäude sowie angrenzende Häuser.

Aufnahmen in sozialen Medien zeigen Sanitäter, die teils regungslose und blutende Verletzte ins Krankenhaus tragen.

Ein Sprecher des von Hamas kontrollierten Zivilschutzes im Gazastreifen gab an, dass unter den Toten zehn Minderjährige sind. In der angegriffenen Gegend sind zudem Vertriebene untergebracht. Die Rettungsmaßnahmen vor Ort sind noch im Gange. Insgesamt meldete WAFA am Donnerstag 70 Todesopfer bei israelischen Angriffen an verschiedenen Orten im Gazastreifen.

Nach eigenen Angaben tötete Israels Armee mehrere Hamas-Mitglieder im Gazastreifen. Wichtige Details umfassen:

Ein gezielter Luftangriff auf ein ehemaliges Schulgebäude führte zum Tod eines Kommandanten der Waffenproduktionsabteilung.

Bei einem Luftschlag auf ein Kommandozentrum der Hamas wurde ein Kompaniechef getötet.

Zusätzlich wurden sechs weitere Hamas-Mitglieder ausgeschaltet, darunter ein Beteiligter am Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel.

Auch im besetzten Westjordanland tötete die israelische Armee einen Palästinenser. Dieser wurde während der Festnahme eines gesuchten Terroristen in Beit Awa bei Hebron als Gefahr eingestuft und erschossen. Der Mann hatte am Mittwoch einen israelischen Bus südlich von Jerusalem angegriffen, dabei einen Jungen getötet und drei weitere Personen verletzt. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium in Ramallah handelte es sich um einen 32-Jährigen, der von Anwohnern als geistig behindert beschrieben wurde.