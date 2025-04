Tragischer Verkehrsunfall: Zwei Frauen verlieren ihr Leben auf der A2 in Kärnten

news/APA/Freitag, 04.04.25, 11:51:24

Tragischer Verkehrsunfall: Zwei 31-jährige Frauen aus Klagenfurt verlieren ihr Leben auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Klagenfurt-Land.













Der erschütternde Unglücksfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag gegen 3:20 Uhr. Die beiden Frauen fuhren in Richtung Italien, als sie in der Nähe des Autobahnrastplatzes Grafenstein-Nord gegen einen Aufpralldämpfer rechts neben der Fahrbahn prallten. Tragischerweise verstarben sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin sofort am Unfallort, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtete.

Die Umstände, die zu diesem verheerenden Unfall führten, sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen, die von der lokalen Polizei geleitet werden. Bislang gibt es keine Angaben darüber, ob Alkohol oder überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnten. Die genauen Details des Hergangs sind noch unklar und erfordern weitere Untersuchung.





Einsatz von Rettungskräften



Bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten waren mehrere Feuerwehren beteiligt:

Feuerwehr Grafenstein

Feuerwehr Ebenthal

Feuerwehr Poggersdorf

Insgesamt waren 39 Einsatzkräfte vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die Situation zu bewältigen. Die Feuerwehr setzte spezialisierte Fahrzeuge und Techniken ein, um die Bergungsarbeiten zügig und sicher durchzuführen.

Sicherheit auf den Straßen



Dieser tragische Vorfall wirft erneut Fragen zur Verkehrssicherheit auf den Autobahnen auf. Die Südautobahn, eine wichtige Verkehrsader, die Österreich mit Italien verbindet, ist oft stark frequentiert. Einige Punkte, an denen es häufiger zu Unfällen kommt, sollten möglicherweise besser überwacht oder mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen versehen werden.

Im Kontext dieses Unfalls ist es auch wichtig, die Bedeutung von sicherem Fahrverhalten und der Beachtung von Verkehrsregeln zu betonen, um ähnliche Tragödien in der Zukunft zu verhindern. Fahrer sollten sich stets ihrer Umgebung bewusst sein und vorsichtig fahren, insbesondere in der Nacht und bei ungünstigen Bedingungen.