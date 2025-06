Tragisches Erdbeben in Peru: Ein Mensch verloren!

news/APA/Montag, 16.06.25, 03:55:34

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,1 vor der Küste Perus ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Das Beben ereignete sich laut Behörden um die Mittagszeit etwa 30 Kilometer vor der Küste der Hafenstadt Callao, die nahe der peruanischen Hauptstadt Lima liegt.













APA/APA/AFP/ALEJANDRA IPINCE













Nach Polizeiangaben starb in Lima ein Mann, als eine Mauer infolge des Bebens zusammenstürzte. Fünf weitere Menschen wurden laut Rettungsdiensten verletzt, und örtliche Behörden reagieren schnell auf die Situation.

Örtliche Medien berichteten von mehreren Erdrutschen in verschiedenen Teilen der Hauptstadt, was zusätzliche Gefahren für die Bevölkerung mit sich bringt. Eine Tsunami-Warnung wurde jedoch nicht ausgesprochen, was viele Anwohner erleichterte. Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte rief die Bürgerinnen und Bürger zur Ruhe auf und versicherte, dass die Regierung alle notwendigen Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen einleiten werde.

Über Erdbeben in Peru

Peru liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einem geologisch aktiven Gebiet, in dem mehrere Erdplatten aufeinandertreffen. Dies führt dazu, dass das Land mit rund 34 Millionen Einwohnern jedes Jahr Hunderte von Erdbeben erlebt. Die Stärke und Häufigkeit dieser Erdbeben können erheblichen Einfluss auf das Leben der Menschen sowie auf die Infrastruktur haben. Zu den häufigsten Schäden gehören:

Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur

Erdrutsche und Überschwemmungen

Versorgungsengpässe bei Wasser und Strom

Die Regierung hat ein Notfallteam gebildet, um die Schadenslage genau zu bewerten und Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Es wird empfohlen, dass Bürgerinnen und Bürger einen Notfallplan erstellen und sich auf zukünftige Erschütterungen vorbereiten, da nach ersten Erdbeben oft Nachbeben folgen können.