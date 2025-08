Tragödie in Graz: 52-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand im Bezirk Gries ums Leben

In der Nacht auf Dienstag wurde der Bezirk Gries in Graz Schauplatz eines schweren Wohnungsbrandes, der tragischerweise das Leben eines 52-jährigen Mannes forderte. Um 00:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz alarmiert, als eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in Flammen stand.

Die Feuerwehr hat die Tür gewaltsam geöffnet und fanden den alleinlebenden Mann regungslos vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von der Feuerwehr sowie Sanitätern des Österreichischen Roten Kreuzes konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Ermittlungen zur Brandursache

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, unterstützt von einem Brandsachverständigen. Nach den ersten Erkenntnissen könnte eine eingeschaltete Kochplatte in der stark vermüllten Wohnung den Brand ausgelöst haben. Materialien, die sich auf dem Herd befanden, könnten sich durch Abstrahlungswärme entzündet haben.

Nach dem Ausbruch des Feuers kam es zu einem Schwelbrand mit erheblicher Rauchentwicklung. Der Mann könnte an einer tödlichen Rauchgasvergiftung gestorben sein. Der Sachschaden an der Wohnung ist erheblich, wobei eine genaue Schadenshöhe zu diesem Zeitpunkt noch unklar ist. Glücklicherweise blieben andere Bewohner des Hauses unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wird eine Obduktion des Verstorbenen durchgeführt, und die Ermittlungen laufen weiterhin.

