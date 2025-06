Der Zweck der kürzlich abgegebenen Warnschüsse war, „mehrere Verdächtige am Näherkommen zu hindern“. Das israelische Militär hindert die Bewohner des Gazastreifens nicht daran, zu Hilfszentren zu gelangen, was ein wichtiges Signal inmitten der humanitären Krise darstellt. Eine Schlüsselorganisation in diesem Kontext ist die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), eine private Organisation, die US-amerikanische Unterstützung erhält und von Israel billigt wird. Allerdings kritisieren andere Hilfsorganisationen, dass die GHF keine neutrale und faire Verteilung der Hilfsgüter garantiert, da alle anderen Organisationen von Israel von der Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen ausgeschlossen sind.

In einem besorgniserregenden Vorfall berichtete ein Sprecher des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes im Gazastreifen von mindestens 15 Toten. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, nachdem die israelische Armee im Morgengrauen mit Drohnen und Panzern das Feuer auf tausende Zivilisten im Gebiet Al-Mawasi im Nordwesten von Rafah eröffnet hatte.

Der Streit zwischen der UNO und Israel über den Umgang mit der militanten Palästinenserorganisation Hamas spitzt sich weiter zu. Oren Marmorstein, Sprecher des israelischen Außenministeriums, bezeichnete auf X ein Statement von UNO-Generalsekretär António Guterres als „Schande“ und stellte in Frage, ob die Vereinten Nationen tatsächlich an der Hilfe für die Menschen in Gaza interessiert seien oder ob sie die Hamas und deren Kriegsmaschinerie unterstützen.

UNO-Generalsekretär António Guterres forderte eine sofortige und unabhängige Untersuchung der Vorfälle, bei denen nach der Hamas-Angabe Menschen an Verteilzentren für Hilfsgüter durch israelische Angriffe getötet wurden. Zuvor hatte das Medienbüro der Hamas berichtet, dass bei israelischen Angriffen insgesamt 30 Menschen ums Leben kamen. Die israelische Armee wies diese Angaben zurück und erklärte in einer vorläufigen Untersuchung, dass keine Zivilisten in der Nähe oder innerhalb von Verteilcentern beschossen worden seien. Der genaue Wahrheitsgehalt dieser Informationen kann gegenwärtig nicht unabhängig verifiziert werden.

„Ich bin entsetzt über die Berichte, dass Palästinenser am Sonntag auf der Suche nach Hilfe getötet oder verletzt wurden“, schrieb Guterres auf X. „Es ist inakzeptabel, dass Palästinenser ihr Leben für Lebensmittel riskieren müssen.“ Er wies darauf hin, dass Israel gemäß dem humanitären Völkerrecht die klare Verpflichtung hat, humanitäre Hilfe zuzulassen und zu erleichtern.

Marmorstein antwortete Guterres und betonte: „Was für eine Schande“, da in der gesamten Erklärung kein Wort über die Hamas erwähnt wird. „Kein Wort, dass es die Hamas ist, die Zivilisten erschießt und versucht, sie daran zu hindern, Hilfsgüter zu erhalten. Auch die Ablehnung eines weiteren Vorschlags zur Waffenruhe seitens der Hamas wird nicht erwähnt.“

Deutschland ermöglicht der Gaza Humanitarian Foundation (GHF), überlebensentbehrliche Hilfsgüter im Gazastreifen zu verteilen. Dies geschieht jedoch nicht ohne Kontroversen, da die UNO Israel vorwirft, humanitäre Hilfe als Druckmittel einzusetzen. Nach über drei Monaten Blockade hat Israel jedoch in begrenztem Umfang Hilfslieferungen an die hungernde Bevölkerung erlaubt.

In der Zwischenzeit berichtete die israelische Armee von der Tötung von drei israelischen Soldaten im nördlichen Palästinensergebiet. Damit steigt die Gesamtzahl der im Gazastreifen seit Beginn des Konflikts getöteten israelischen Soldaten auf 424.

Die Gewalt im Gazastreifen eskalierte nach dem groß angelegten Angriff der Hamas und anderer unterstützender Kämpfer auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem nach israelischen Angaben etwa 1.210 Menschen getötet wurden und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. In Reaktion auf diesen Überfall führt Israel massive militärische Maßnahmen im Gazastreifen durch, wobei das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium bereits mehr als 54.000 Tote meldet.

Zusammenfassung

Die humanitäre Situation im Gazastreifen bleibt angespannt und komplex, während sich internationale Spannungen zwischen Israel und der UNO verschärfen. Die Vorfälle vor Ort festigen die Notwendigkeit für eine objektive und unabhängige Untersuchung der Geschehnisse, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und eine künftige Eskalation zu verhindern.