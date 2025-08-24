Tram-WM im September: Wiener Linien-Duo strebt nach erstem Weltmeistertitel

Am 13. September findet in Wien die erste Straßenbahn-Weltmeisterschaft der Welt statt. Die österreichische Hauptstadt entsendet mit Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku ein talentiertes Duo, das sich in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien intensiv auf diesen internationalen Wettkampf vorbereitet.

WIEN. Im Rahmen eines großen Öffi-Fests werden die Wiener Linien am 13. September vor dem Rathaus die weltweit erste Straßenbahn-Weltmeisterschaft ausrichten. Mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher sowie internationale Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Event im Livestream verfolgen, werden erwartet. Die Veranstaltung bietet auch eine beeindruckende Leistungsschau der Wiener Linien, zahlreiche Gastro-Stände sowie ein umfangreiches Kinderprogramm.

Für Wien gehen Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku an den Start. Obwohl die beiden Fahrer im Alltag regelmäßig alleine in der Straßenbahn unterwegs sind, müssen sie in der Tram-WM als eingespieltes Team agieren. Im Rahmen ihrer Vorbereitungen haben sie sich besonders auf vier von insgesamt acht Wettbewerbsdisziplinen konzentriert. Dazu gehören herausfordernde Aufgaben wie „Rückwärtsfahren“ und „Seitlicher Abstand“, bei denen nicht nur ihre individuelle Erfahrung, sondern vor allem das Zusammenspiel zwischen den beiden Fahrern entscheidend ist, wie die Wiener Linien kürzlich mitteilten.

Teamwork entscheidet über Erfolg

Florijan Isaku, seit über 10 Jahren im Dienst der Wiener Linien, erklärt die Anforderungen: „Rückwärtsfahren in dieser Art gehört nicht zu unseren täglichen Aufgaben. Dabei bin ich auf Elisabeth vollkommen angewiesen und habe keinen direkten Sichtkontakt.“ Elisabeth Urbanitsch, die 2019 als Quereinsteigerin zu den Wiener Linien kam, hebt die Bedeutung des Teamgeists hervor: „Wir sind nur so gut wie unser Zusammenspiel. Beim Rückwärtsfahren muss ich Florijan genau signalisieren, wie viel Platz er noch hat.“ Das Vertrauen zwischen den Fahrern ist entscheidend. „Wir kennen uns so gut, dass wir intuitiv wissen, wie der andere denkt. Das macht uns stark“, sagt Urbanitsch.

Zusätzlich zu den Disziplinen Rückwärtsfahren und seitlicher Abstand umfasst das Training auch Zielbremsen und das präzise Anhalten an Tür 2. Insgesamt gibt es acht Disziplinen, darunter unterhaltsame Elemente wie Tram-Bowling und die neu eingeführte Disziplin Tram-Curling.

Wien als Straßenbahn-Metropole im Fokus

Ulli Sima, Stadträtin für Öffentliche Verkehrsmittel in Wien, betont die Bedeutung dieses Events über das Straßenbahnfahren hinaus: „Wien ist eine echte Straßenbahn-Metropole. Mit der Tram-WM bringen wir den öffentlichen Verkehr ins Rampenlicht. Unsere Fahrer sind Botschafter für eine moderne, klimafreundliche Mobilitätsstadt.“





