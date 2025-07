Transcultural Platform: MEGA Supports Migrant Women

Das Projekt „Portobella – begleitende Integration“ in Graz eröffnet erneut seine Türen als sicherer Hafen für Migrantinnen. Ursprünglich initiiert vom Transkulturellen Zentrum OMEGA, wird es nach der Schließung im Jahr 2023 nun unter dem neu gegründeten Verein MEGA weitergeführt. Dieser Verein fungiert als transkulturelle Plattform, die sich auf ganzheitliche Gesundheit und das Zusammenleben verschiedener Kulturen konzentriert.

MEGA verfolgt das Ziel, „Menschen stabil zu halten“, wie die fachliche Leiterin Edita Mayr beschreibt. Dies geschieht durch ein umfangreiches Angebot an Programmen, die alltägliche Fragen wie „Wie kaufe ich ein Ticket?“ oder „Wie finde ich mich im Land zurecht?“ sowie kulturelle Einblicke abdecken. Gesundheit und Bildung sind dabei als zentrale Themen von großer Bedeutung. Das Projekt „Portobella“ begleitet Migrantinnen auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben und bietet psychologische Beratung, Psychotherapie, Deutschkurse, Berufsorientierung und Stadterkundungen an. Grundlage dieser Maßnahmen ist das KISS-Prinzip („Keep It Short and Simple“), das die Zugänglichkeit der Informationen erleichtert. „Wir nehmen der Politik einiges ab“, betont Edita Mayr in einem Gespräch.

Momentan bietet MEGA über 50 Termine pro Woche an. Dieses Engagement ist inspiriert von der psychotherapeutischen Beratungsstelle OMEGA, die 1995 vom aus Bosnien geflüchteten Dr. Emir Kuljuh gegründet wurde. Mit insgesamt 57 Mitarbeitenden und jährlich über 5.000 Klient*innen erlangte OMEGA den Ruf als eine der führenden Beratungsstellen, wie die „Annenpost“ 2013 berichtete. Das Team von MEGA, geleitet von Edita Mayr und Stefan Kaltenegger, möchte weiterhin Menschen nach Flucht oder Migration individuell unterstützen. Auf die Frage nach einer spezifischen Zielgruppe antwortet Edita Mayr: „Es gibt keine – Menschen jeden Alters und jeder Nationalität kommen zu uns.“ Psychosoziale und psychologische Beratungen werden in verschiedenen Sprachen angeboten, darunter Afrikaans, Arabisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Dari, Englisch, Farsi, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Ukrainisch und Zulu.

Langfristig strebt MEGA an, das Integrationsprojekt „Portobella“ nachhaltig zu etablieren und einen bekannten und sicheren Hafen für Migrant*innen zu bilden, unterstützt durch politische Rückendeckung und gesicherte Finanzierung. „Portobella“ ist nur eines von vielen Angeboten in Graz, die gemeinsam dazu beitragen, solidarische gesellschaftliche Strukturen aufzubauen. In einem Schreiben des Migrant:innenbeirats vom 23.06.2025 wurde betont, dass diese Angebote tragende Säulen einer solidarischen Gesellschaft sind und uns allen zugutekommen.

Leider gibt es auch Widerstand gegen diese integrativen Maßnahmen. Soziallandesrat Hannes Amesbauer äußerte in einem Interview mit dem ORF Steiermark am 17.06.2025, dass die Förderung von Integrationsprojekten in der Steiermark zurückgefahren werde, was seiner Meinung nach meisten Menschen nicht schadete. Dies steht im starken Kontrast zu den Ansichten derer, die die Brisanz und Notwendigkeit solcher Projekte erkennen, um eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft zu schaffen.