TrauDi! erkundet: Was motiviert dich zur Teilnahme am Grazer KinderParlament?

„TrauDi! fragt nach“ ist eine Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stimmen von Grazer Kindern zu hören. Das Kinderbüro und MeinBezirk behandeln in dieser Reihe Themen, die sowohl für Kinder als auch für Eltern von Bedeutung sind. In dieser Ausgabe dreht sich alles um das KinderParlament.

GRAZ. Am 10. März wird die Wahl der Kinderbürgermeisterin und des Kinderbürgermeisters ein neues Jahr für das Grazer KinderParlament einläuten. Alle interessierten Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren sind herzlich eingeladen, am ersten Treffen am 24. März im Grazer Rathaus teilzunehmen, um mehr über das KinderParlament zu erfahren und sich aktiv einzubringen.

Politikluft schnuppern

Das Grazer KinderParlament, ein einzigartiges Beteiligungsprojekt, wurde 2005 gegründet und richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren in Graz. Alle zwei Wochen treffen sich die Mitglieder, um Themen zu diskutieren, die sie selbst vorschlagen. Diese Ideen werden dann gemeinsam entwickelt und den Politikern der Stadt Graz präsentiert. Damit zählt Graz zu den wenigen Städten in Europa, in denen Kinder aktiv über Themen mitentscheiden, die ihre Heimatstadt betreffen.

Ein bemerkenswertes Beispiel für den Erfolg des KinderParlaments ist die Einführung des Rauchverbots auf Kinderspielplätzen, eine Initiative, die direkt auf deren Engagement zurückzuführen ist. Viele Kinder, die regelmäßig teilnehmen, empfinden die Zeit im Parlament als bereichernd. Fabienne (11 Jahre) erzählt: „Ich habe vor zwei Jahren einen Brief vom Kinderparlament erhalten und seitdem bin ich hier.“ Die Gründe, warum Kinder aktiv werden, sind vielfältig. Ada (9 Jahre) merkt an: „Ich fand es spannend, dass Kinder die Möglichkeit haben, Bürgermeister und Bürgermeisterin zu werden.“ Andere, wie Melek (10 Jahre), möchten sich für die Rechte von Kindern einsetzen: „Ich mache beim KinderParlament mit, weil ich für Kinderrechte kämpfen möchte.“

Demokratie soll alle einschließen

Das Kinderbüro betont die Bedeutung von Projekten wie dem KinderParlament, um Kindern ein Gefühl der Mitbestimmung zu geben: „Es ist wichtig, den Kindern demokratische Werte früh nahezubringen, was in der Praxis am besten funktioniert“, erklärt Projektleiterin Kathrin Kapeundl. Das KinderParlament wird überparteilich und im Auftrag des Amts für Jugend und Familie der Stadt Graz vom Kinderbüro organisiert. Bei den regelmäßigen Meetings haben die Kinder die Gelegenheit, ihre Ideen zu diskutieren und erhalten dafür sogar ein eigenes Budget zur Umsetzung.

Infos zum 1. KinderParlamentstreffen 2025: Wann? Montag, 24. März 2025, 16-17 Uhr

Montag, 24. März 2025, 16-17 Uhr Wo? Grazer Rathaus (2. Stock)

Grazer Rathaus (2. Stock) Was? Kennenlernen des KinderParlaments

Infos & Anmeldung unter 0650/833 66 63.

