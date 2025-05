Trauer in Graz: Ehemaliger Bürgermeister Alfred Stingl stirbt im Alter von 86 Jahren

Graz und die Steiermark trauern um den Grazer Alt-Bürgermeister Alfred Stingl, der kurz nach seinem 86. Geburtstag verstorben ist. Neben seiner unvergesslichen Zeit als Bürgermeister war er nach seinem Rücktritt über 20 Jahre als MeinBezirk-Ombudsmann für die Menschen in der Landeshauptstadt da.

GRAZ. Die Trauer um Alfred Stingl ist groß, ebenso wie die Anerkennung für sein wegweisendes Lebenswerk, das in Graz lebendig bleiben wird. Sein Einsatz in der Politik und sein Engagement für die Gemeinschaft sind ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Stadt.

Ein Wegbereiter der Kommunalpolitik

Alfred Stingl wurde 1939 in Graz geboren und absolvierte eine Ausbildung zum Schriftsetzer, bevor er 1962 in die Politik eintrat. Als Gründungsmitglied der „Jungen Generation“ schloss er sich früh den sozialdemokratischen Bewegungen der Steiermark an. 1968 trat er in den Grazer Gemeinderat ein und wurde später Stadtrat. Während seiner Amtszeit zeichnete sich seine Politik durch eine stark humanistische Grundhaltung aus. Im Jahr 1985 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Graz gewählt, wo er unermüdlich für Umweltschutz („saubere Mur“), Frieden und Menschenrechte kämpfte. Zu seinen bemerkenswertesten Leistungen zählt die Ernennung der Grazer Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe sowie die Auszeichnung Graz‘ als erste Menschenrechtsstadt Europas. Sein Gastgeber für das Weltbuddhistenfest „Kalachakra“, geleitet vom 14. Dalai Lama, stellte seine internationale Reputation als Kultur- und Medienpolitiker unter Beweis.

Füreinander da sein

Stingls Engagement für ein harmonisches Zusammenleben aller Religionsgemeinschaften in Graz war eine weitere tragende Säule seiner politischen Karriere. Er setzte sich für die Restaurierung historischer Gebäude ein, darunter die Wiedererrichtung der Synagoge im Jahr 2000. Zahlreiche städtische Veränderungen, wie die Umwandlung des ehemaligen Unfallkrankenhauses in ein Seniorenzentrum, formten Graz zu einer weltoffenen Stadt. Seine Vision einer Symbiose zwischen Tradition und Moderne bleibt bis heute spürbar. Nach zwei Jahrzehnten im Amt, länger als jeder andere Bürgermeister zuvor, trat Alfred Stingl am 27. März 2003 zurück. Unter seiner Führung entwickelte sich Graz zum angesehenen Hochschulstandort und High-Tech-Pionier.

Ein Leben für die Menschen

Auch nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik blieb Alfred Stingl der Stadt treu. 2004 wurde er Ombudsmann für die Regionalmedien Steiermark und kümmerte sich um die Anliegen von mehr als 13.000 Menschen. Sein Engagement in der Sozialaktion „Von Mensch zu Mensch“ zeigt, dass er stets bereit war, anderen zu helfen.

Für sein Engagement erhielt Alfred Stingl 2012 den Kurt-Schubert-Gedächtnispreis, insbesondere für die Wiedererrichtung der Grazer Synagoge. Er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter der Ehrenring des Landes Steiermark, die sein vielseitiges Wirken belegen.

Das Team von MeinBezirk verneigt sich vor einem herausragenden Menschen und Politiken – unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Reaktionen auf den Tod von Alfred Stingl:

Die Trauer um Alfred Stingl ist in der Stadt und der Region spürbar. Viele Bürgerinnen und Bürger erinnern sich an seine Verdienste und sein sichtbares Engagement.

Erinnerungen an Alfred Stingl:

Ombudsmann Alfred Stingl prägte über 20 Jahre das Motto „Von Mensch zu Mensch“.

