Trek Flagship Store Wien – Perfektastraße 45, 1230 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Trek Flagship Store Wien: Ihr Premium-E-Bike Händler

Der Trek Flagship Store in Wien ist nicht nur ein Radladen, sondern ein echtes Erlebnis für E-Bike-Enthusiasten und Radfahrer jeder Art. Strategisch in einer der lebhaftesten Gegenden der Stadt gelegen, ist der Store ein Anlaufpunkt für leidenschaftliche Radfahrer und solche, die es werden möchten.

Fakten & Standort

Der Trek Flagship Store befindet sich in zentraler Lage, die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Die Adresse bietet eine großzügige Ausstellungsfläche, die eine Vielzahl von E-Bikes und Zubehör präsentiert. Der Store begeistert durch modernes Design und eine einladende Atmosphäre.

Vorteile

Produktsortiment: Der Store bietet das gesamte Sortiment an E-Bikes von Trek. Dazu gehören Modelle für verschiedene Einsatzbereiche wie Stadtverkehr, Mountainbiking und Touren. Fachkundige Beratung: Das geschulte Personal steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Bei der Auswahl des passenden E-Bikes sowie bei Zubehör und Services wird auf individuelle Bedürfnisse eingegangen. Probefahrten: Ein großer Vorteil des Flagship Stores ist die Möglichkeit, E-Bikes vor dem Kauf ausgiebig zu testen. Probefahrten auf der eigenen Teststrecke bieten ein realistisches Fahrerlebnis. Kundendienst: Neben dem Verkauf bietet der Shop umfassende Serviceleistungen – von der Wartung bis zu Reparaturen – alles wird in-house erledigt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Zubehör und Bekleidung: Neben den E-Bikes findet man auch ein breites Spektrum an Zubehör, Bekleidung und Ersatzteilen, die speziell auf E-Bikes abgestimmt sind.

Zielgruppe

Der Trek Flagship Store richtet sich an eine breite Zielgruppe. Dazu gehören:

Pendler : Menschen, die täglich zur Arbeit radeln und ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel suchen.

: Menschen, die täglich zur Arbeit radeln und ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel suchen. Freizeitradfahrer : Diese Gruppe ist auf der Suche nach E-Bikes für entspannte Radtouren in der Natur oder in der Stadt.

: Diese Gruppe ist auf der Suche nach E-Bikes für entspannte Radtouren in der Natur oder in der Stadt. Sportliche Nutzer : Ambitionierte Sportler, die leistungsstarke E-Mountainbikes oder Trekkingräder suchen, finden hier ebenfalls das passende Angebot.

: Ambitionierte Sportler, die leistungsstarke E-Mountainbikes oder Trekkingräder suchen, finden hier ebenfalls das passende Angebot. Familien: Für Familien gibt es spezielle Modelle, wie Lastenräder, die genügend Platz für Kinder und Gepäck bieten.

Sonderangebote und Preise

Der Trek Flagship Store bietet regelmäßig Sonderaktionen und Rabatte auf ausgewählte Modelle. Besonders zum Saisonstart oder während spezieller Events sind attraktive Angebote zu finden. Die Preise für E-Bikes im Store variieren je nach Modell und Ausstattung; hier kann man beispielsweise zwischen Einstiegsmodellen ab etwa 2.000 Euro bis hin zu High-End-Mountainbikes für über 8.000 Euro wählen.

Öffnungszeiten

Der Trek Flagship Store Wien hat folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Fazit

Der Trek Flagship Store Wien ist der ideale Ort für alle, die ein qualitativ hochwertiges E-Bike suchen oder einfach mehr über die faszinierende Welt des Radfahrens erfahren möchten. Mit umfassendem Service, fachkundiger Beratung und einem vielfältigen Angebot an E-Bikes und Zubehör stellt der Store sicher, dass jeder Kunde die passende Lösung findet. Ob für den Alltag oder das Abenteuer – im Trek Flagship Store wird Ihr Radtraum wahr!

Trek Flagship Store Wien

Adresse: Perfektastraße 45, 1230 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum E-Bike Händler, Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!