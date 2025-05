Tresor mit sechsstelliger Summe entwendet

Am Vormittag des 10. Mai 2025 ereignete sich in Kirchbichl ein schwerer Einbruch. Zwischen 08:45 und 11:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten einen in der Wand verankerten Tresor. Der Schaden ist erheblich; der Inhalt des Tresors soll sich im sechsstelligen Eurobereich befinden.

Bereits in der Vergangenheit wurde Kirchbichl wiederholt von Einbrüchen betroffen. Im November 2024 ereignete sich eine Serie von Einbrüchen im Unterland, bei denen unter anderem in Kirchbichl mehrere Bäckereien und ein Gastronomiebetrieb betroffen waren. Die Täter gingen dabei ähnlich vor und verursachten einen Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich. (tirol.orf.at)

Im November 2024 wurden zudem mehrere hochwertige E-Bikes, Fahrräder und ein E-Scooter aus Kellerabteilen und Tiefgaragen in Kirchbichl gestohlen. Der entstandene Schaden belief sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag. (meinbezirk.at)

Die Polizeiinspektion Wörgl bittet unter der Telefonnummer 059133 /7221 um zweckdienliche Hinweise zu den aktuellen Vorfällen.





