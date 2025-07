„Tretoria“ im Business Lunch: Hier wird gerne geschlemmt und pedalisiert

Christoph Hauer und Simon Fally haben sich mit dem Bikeshop „Tretoria“ in Waltendorf einen Traum erfüllt.

GRAZ. Hoch oben in der Waltendorfer Hauptstraße, fast an der Erhebung des Ruckerlbergs, befindet sich das Radgeschäft „Tretoria“, das von den langjährigen Freunden Simon Fally und Christoph Hauer im April 2022 gegründet wurde. Während eines Business-Lunch im Il Gusto am Schillerplatz teilen die beiden ihre Motivation zur Selbstständigkeit, die aktuellen Rad-Trends und ihre Einschätzung zur Fahrrad-Infrastruktur in Graz.

MeinBezirk: Was war Ihre Motivation, diesen Bikeshop zu eröffnen?

Christoph Hauer: Unsere Leidenschaft für das Radfahren reicht viele Jahre zurück. Der Traum, ein eigenes Radgeschäft zu führen, war schon lange in unseren Köpfen, und es erfüllt uns mit Stolz und Freude, dass wir diesen Traum verwirklichen konnten.

Simon Fally: Wir sind beide Quereinsteiger. Es ist wirklich die Leidenschaft, die uns antreibt. Unser Team von fünf bis sechs Mitarbeitern teilt diese Begeisterung – jeder arbeitet mit Freude und Engagement.

Was unterscheidet Tretoria von anderen Bikeshops?

Hauer: Als Fachhandel legen wir großen Wert auf persönliche Beratung und qualitativ hochwertigen Service. Unsere Kunden sollen die bestmögliche Erfahrung bei uns haben, sei es im Verkauf oder in der Wartung.

Fally: Trotz verkürzter Öffnungszeiten ermöglichen wir eine individuelle Beratung mit Terminvereinbarung. Diese Option kommt bei unseren Kunden hervorragend an, da wir dadurch nicht vom Tagesgeschäft abgelenkt werden und uns auf ihre speziellen Anforderungen konzentrieren können.

Gibt es das perfekte Rad für jeden Kunden?

Hauer: Absolut. Die Wahl des Rads hängt stark von den individuellen Bedürfnissen ab. Aufgrund unserer Lage am Berg sind E-Bikes besonders gefragt, da sie die Mobilität erleichtern. Auch die Nachfrage nach Lastenrädern steigt, besonders in städtischen Umgebungen.

Welche Trends beobachten Sie im Verkauf?

Hauer: In den letzten Jahren hat sich die Nachfrage gewandelt. Während Mountainbikes vor fünf Jahren sehr beliebt waren, sind Rennräder jetzt im Trend. Unsere Verkaufszahlen teilen sich etwa gleichmäßig auf Renn-, Gravel- und Lastenräder auf.

Fally: Ein weiteres Augenmerk liegt auf Diensträdern, und wir bieten umfassende Beratung zu Leasing-Möglichkeiten an, was für viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter von Vorteil ist.

Wie wichtig ist Ihre Werkstatt?

Fally: Die Werkstatt hat bei uns einen ähnlichen Stellenwert wie der Verkauf. Wir bieten Reparaturen und Wartungsdienste an, wobei das Wohl und die Sicherheit unserer Kunden an erster Stelle stehen.

Hauer: Unser Service steht nicht nur den Käufern von Fahrrädern, die bei uns erworben wurden, zur Verfügung, sondern auch für andere Marken.

Wie beurteilen Sie als Radunternehmer die Radinfrastruktur in Graz?

Fally: Graz hat bereits ein gutes Radwegenetz, allerdings gibt es immer Raum für Verbesserungen. Wenn sichere Radwege existieren, nutzen mehr Menschen das Rad im Alltag.

Hauer: Wir freuen uns auf baldige Umsetzungen neuer Projekte zur Verbesserung der Radwege, denn für viele ist das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt.

Das sind Simon Fally und Christoph Hauer

Die Freundschaft hat sich in eine berufliche Partnerschaft verwandelt: Simon Fally, 1990 in Niederösterreich geboren, hat Lehramt studiert und unterrichtet Mathematik und Physik an einem Grazer Gymnasium. Christoph Hauer, 37, stammt aus Oberösterreich und hat Bauingenieurwesen an der TU Graz studiert. Beide Väter kleiner Kinder schätzen die Unterstützung ihrer Familien und wünschen sich auch mehr Frauen in ihrem Team.

GAST UND GASTWIRTSCHAFT

Italienische Klassiker im „Il Gusto“ am Schillerplatz

Adresse: Schützenhofgasse 41/Ecke Schillerplatz

Telefon: 0664/99660825

Web: Instagram: ilgusto.graz; Facebook: Il Gusto Graz

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag: 10 bis 23 Uhr

Sonntag: 10 bis 15 Uhr

Montag Ruhetag

Beschreibung: Ein authentisches italienisches Lokal am Schillerplatz mit rustikalem Ambiente und charmantem Gastgarten. Die Speisekarte bietet Klassiker der italienischen Küche, die sowohl Gaumenfreuden als auch Freundlichkeit garantieren.

Das sagt MeinBezirk: Beim MeinBezirk-Business Lunch wurden vergangene Klassiker gewählt: Pasta Arrabiata, Gnocchi al Formaggi und Pizza Margherita – das Resultat waren leere Teller und zufriedene Gäste. Das Team glänzte zudem mit exzellentem Service, was einen Besuch unvergesslich macht.

