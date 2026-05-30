Triathlon-Challenge St. Pölten 2026: Großevent bringt Verkehrseinschränkungen für Stadt und Wachau

Triathlon-Challenge St. Pölten 2026: Großereignis mit Verkehrssperren in Stadt und Wachau

In St. Pölten findet am Wochenende die Triathlon-Challenge mit rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Start und Ziel der größten Triathlon-Veranstaltung in Niederösterreich sind bei der NV Arena.

Die Veranstaltung hat umfangreiche Auswirkungen auf den Straßenverkehr rund um die Landeshauptstadt und in der Wachau. Mehrere Straßenabschnitte werden am Sonntag zeitweise gesperrt.

Streckenverlauf mit Seen, Schnellstraße und Wachau

Die Athletinnen und Athleten legen zunächst eine 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke im Viehofner See und im Ratzersdorfer See zurück. Daran schließt eine 90 Kilometer lange Radstrecke an.

Die ersten 20 Kilometer der Radstrecke verlaufen über die Kremser Schnellstraße S33, danach führt die Route durch die Wachau zurück nach St. Pölten. Die Radstrecke umfasst sowohl Abschnitte auf einer Autobahn als auch Passagen entlang von Weingärten im Weltkulturerbegebiet.

Zum Abschluss absolvieren die Sportlerinnen und Sportler einen Halbmarathon. Start- und Zielbereich befinden sich bei der NV Arena.

Spitzensportler und Live-Übertragung

Die nationale und internationale Elite schwärmt seit Jahren von der Strecke. Für 2026 werden so viele Sportlerinnen und Sportler wie noch nie am Start erwartet.

Die niederländische Athletin Diede Diederiks zeigte sich bei einer Pressekonferenz am Freitag begeistert und sagte: „Das Radfahren ist meine stärkste Disziplin, ich freue mich auf die einzigartige Strecke.“ Sie wird am Sonntag von der Oberösterreicherin Anna Pabinger gefordert, die erklärt: „Mein Ziel ist ein Podestplatz.“ Pabinger wird als Österreichs Hoffnungsträgerin bezeichnet.

Bei den Männern hofft Michael Weiss aus Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) auf ein Top-Ergebnis. Das Veranstalter-Team wird von Christoph Schwarz angeführt. Er spricht vom Rennen am Sonntag als Höhepunkt einer monatelangen Vorbereitung und betont: „Der Triathlon-Sport boomt nach wie vor, das merken wir auch beim Firmen- und Kinderbewerb. Es wird eine tolle Stimmung.“

Das Rennen am Sonntag wird ab 6.45 Uhr live auf ORF 1 übertragen. Das Elite-Feld geht mit Zuversicht und Vorfreude in die Triathlon-Challenge St. Pölten.

Verkehrssperren und Behinderungen

Die Organisatoren sind insbesondere bei den Straßensperren in St. Pölten und in der angrenzenden Wachau gefordert. Die Kremser Schnellstraße S33 ist am Veranstaltungssonntag zwischen St. Pölten Nord und Traismauer Nord von 7.00 bis 11.00 Uhr gesperrt.

In der Wachau ist die B33 von Mautern (Bezirk Krems) bis Aggsbach-Dorf (Bezirk Melk) zwischen 8.00 und 12.30 Uhr nicht befahrbar. Bis etwa 16.00 Uhr ist zudem auf der Laufstrecke und im Umkreis des Zielbereichs bei der NV Arena mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.