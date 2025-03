Trinkgeld unter der Lupe: ÖGK bewertet die aktuelle Situation!

„Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) führt im Auftrag des Gesetzgebers jährlich 12.000 Betriebsprüfungen durch und ist dabei verpflichtet, die Sozialversicherungsbeiträge einzutreiben“, erläuterte die ÖGK. „Ein Bestandteil dieser Betriebsprüfungen ist die Beurteilung der Trinkgeldpauschale, die gemäß den geltenden gesetzlichen Vorgaben erfolgt. Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine spezifischen Schwerpunktprüfungen festgelegt, und die Überprüfungen finden im regulären Rahmen statt. Uns sind auch keine besonders schwerwiegenden Fälle bekannt.“

In Ergänzung dazu hat die ÖGK mitgeteilt, dass es derzeit keine pläne für eine höhere Besteuerung gibt. Dies basiert auf der Komplexität der unterschiedlichen Regelungen, die in den neun Bundesländern Österreichs gelten. Die ÖGK verwies auch darauf, dass sie keine Details zu den bereits im Regierungsprogramm enthaltenen Plänen kennt. Der Obmann der Gastronomiesparte der Wirtschaftskammer, Mario Pulker, äußerte sich am Montag gegenüber der APA und gab bekannt: „Trinkgelder müssen steuer- und abgabenfrei bleiben.“ Diese Forderung wurde ebenfalls von Vertretern sowohl aus der roten als auch aus der blauen Wirtschaftsfraktion unterstützen. Das Thema hat zudem auch Auswirkungen auf Dienstleister außerhalb der Freizeitwirtschaft, wie beispielsweise Friseure und Taxifahrer.

Zu beachten ist, dass vor allem die Betriebe von möglichen Nachforderungen der ÖGK betroffen sind, nicht die Mitarbeiter selbst. Dies trifft auch auf Ein-Personen-Unternehmen (EPU) zu, die ebenfalls in der Gastronomie tätig sind. „Im Zuge der Lohnsteuerprüfung können wir durch die Registrierkasse nachvollziehen, wie viel Trinkgeld eine Kellnerin oder ein Kellner verdient hat, insbesondere da Trinkgelder zunehmend auch mit Karte bezahlt werden“, erklärte Pulker kürzlich. „In diesen Fällen wird der entsprechende Sozialversicherungsbeitrag ermittelt.“ Vor allem aus der Steiermark hat Pulker erhalten, dass es verstärkte Prüfungen in der Gastronomie gibt. Die Nachforderungen können in einigen Fällen „zum Teil in den fünfstelligen Bereich“ reichen.

Wichtige Punkte im Überblick

Im Gesamten zeigt sich, dass die Fragestellung rund um die Besteuerung von Trinkgeldern und die damit verbundenen Prüfungen viele Akteure in der Wirtschaft betreffen. Insbesondere in der Gastronomie und für Dienstleister ist das Thema von hoher Relevanz. Es bleibt zu beobachten, wie sich die Diskussion um die gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterentwickelt. Es ist notwendig, für Transparenz und Gerechtigkeit in der Besteuerung von Trinkgeldern zu sorgen, während gleichzeitig die Lebensgrundlagen der Betroffenen gewahrt bleiben.