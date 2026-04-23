Triumph in Tirana: Martina Kuenz erobert EM-Bronze im Ringen

Martina Kuenz holt EM-Bronze in Tirana

Die Ringerin Martina Kuenz aus Zirl hat bei der Europameisterschaft der Ringerinnen und Ringer in Tirana eine Bronzemedaille gewonnen. Sie startete in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm.

Im Kampf um Platz drei setzte sich Kuenz am Donnerstag mit 4:0 nach Punkten gegen die Russin Walerija Trifonowa durch. Die EM wurde in der albanischen Hauptstadt Tirana ausgetragen.

Auf dem Weg zur Bronzemedaille erzielte Kuenz Schultersiege gegen die belarussische EM-Dritte Anastasija Zimiankowa und gegen die Türkin Elmira Yasin. Im Halbfinale unterlag sie nach Punkten der ukrainischen Titelverteidigerin Anastasiya Alpyeyeva.

Für Kuenz ist die in Tirana gewonnene Bronzemedaille die zehnte internationale Medaille ihrer Karriere bei Großveranstaltungen. Bereits zwei Jahre zuvor hatte sie bei einer Europameisterschaft eine Silbermedaille erkämpft. An den Sommerspielen in Paris nahm sie nicht teil.