Triumphaler Heimsieg: Florian Zimmer erobert Tennis-Springbowl 2026 in St. Pölten

Heimsieg für Florian Zimmer bei Tennis-„Springbowl“ in St. Pölten

Der 17-jährige Niederösterreicher Florian Zimmer hat die „Springbowl“ 2026 in St. Pölten gewonnen. Das internationale Nachwuchstennisturnier wurde heuer zum 46. Mal auf der Anlage des Union Parkclub St. Pölten ausgetragen.

Zimmer stammt aus Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling und spielt für den TC Brunn am Gebirge. Er wird von Trainer Günter Bresnik betreut und feierte in St. Pölten einen Heimsieg.

Bei der „Springbowl“ 2026 war Österreichs Tennisnachwuchs in St. Pölten zu Gast. Zwölf österreichische Talente erreichten den Hauptbewerb. Das Turnier wird als prestigeträchtiges internationales Nachwuchstennisturnier und als wichtige Bühne für den heimischen Nachwuchs beschrieben.

Zimmer spielte sich in St. Pölten bis ins Finale vor und traf dort auf den Tschechen Dominik Dujka. In einem als hochklassig beschriebenen Endspiel setzte er sich mit 7:5 und 6:2 durch und gewann damit die „Springbowl“ 2026.

Nach dem Erfolg sagte Zimmer, für ihn gehe mit dem Sieg ein Kindheitstraum in Erfüllung. Er sei sehr glücklich über den Erfolg vor heimischem Publikum und habe die gesamte Woche sein Spiel durchziehen können. Der Titelgewinn sei für ihn eine große Motivation für seine weitere Karriere.

Zimmer ist der erste Niederösterreicher seit Jurij Rodionov im Jahr 2017, der die „Springbowl“ gewinnt. Das Turnier soll auch 2027 wieder in St. Pölten stattfinden.

ÖTV-Sportkoordinatorin Marion Maruska betonte die große Bedeutung von Veranstaltungen wie der „Springbowl“ für die Jugend. Man sei sehr froh, dass sich Top-Talente seit fast fünf Jahrzehnten in Niederösterreich präsentieren dürfen. Zudem wird darauf verwiesen, dass frühere Topspieler wie Dominic Thiem internationale Nachwuchsturniere wie die „Springbowl“ für ihren Karrierestart nutzten.