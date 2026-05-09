Trockenheit bedroht Oberösterreich: Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Gemeinden in Oberösterreich reagieren auf Wasserknappheit

Mehrere Gemeinden in Oberösterreich haben wegen anhaltender Trockenheit Maßnahmen zum Wassersparen ergriffen. Besonders betroffen ist die Gemeinde Lembach im Mühlkreis im Bezirk Rohrbach.

Auf der Internetseite von Lembach im Mühlkreis wird die Bevölkerung mit dem Hinweis „Die Lage ist ernst – jeder Liter zählt“ zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Laut Bürgermeisterin Nicole Leitenmüller (ÖVP) ist der Grundwasserspiegel in der Gemeinde „kritisch niedrig“.

In Lembach im Mühlkreis droht nach Angaben aus der Gemeinde ein Engpass, wenn die Menschen ihren Wasserverbrauch nicht drastisch reduzieren. Bereits untersagt ist dort das Gießen von Gärten mit Trinkwasser sowie das Waschen von Autos mit Wasser aus der Ortswasserleitung. Auch das Füllen von Swimmingpools mit Wasser aus der Ortsversorgung ist verboten.

Die Grundversorgung der Gemeinde wird derzeit durch Lieferungen der Wassergenossenschaft Putzleinsdorf sichergestellt. In einer Aussendung an die Bevölkerung weist Bürgermeisterin Leitenmüller darauf hin, dass Rohrbrüche im Wasserversorgungsnetz befürchtet werden. Für den Fall, dass der Wasserverbrauch nicht deutlich sinkt, wird angekündigt, dass die Wasserhähne in den Nachtstunden stundenweise trocken bleiben könnten.

Laut den Angaben soll es vorerst keine Strafen wegen Verstößen gegen die Verbote geben. Die Bürgermeisterin ruft alle in der Gemeinde dazu auf, dringend Wasser zu sparen und setzt dabei nach eigenen Angaben auf Vernunft und Solidarität der Bevölkerung.

Lembach im Mühlkreis ist mit den aktuellen Wassersorgen nicht allein. Auch die Gemeinden Neufelden im Bezirk Rohrbach und Aschach an der Steyr rufen bereits zum Wassersparen auf.