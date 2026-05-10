Trockenheitskrise im Montafon: Grundwasserprobleme legen Wärmepumpen lahm

Trockener Winter senkte Grundwasser und stoppte Wärmepumpen in Schruns und Tschagguns

Ein außergewöhnlich trockener Winter hat in Vorarlberg zu deutlich gesunkenen Grundwasserständen geführt. Besonders betroffen war der Großraum Schruns-Tschagguns im Montafon, wo Haushalte und ein Freizeitzentrum ihre Grundwasser-Wärmepumpen über Monate hinweg nicht nutzen konnten.

In der Region Montafon wurden die langjährigen durchschnittlichen Grundwasserwerte um mehrere Meter unterschritten. Im Großraum Schruns-Tschagguns fiel seit Oktober rund ein Viertel weniger Regen und Schnee als im langjährigen Schnitt; im Dezember wurden nur 22 Prozent des üblichen Niederschlags verzeichnet.

Niedrige Grundwasserstände und Folgen für Haushalte

Das Grundwasserfeld Schruns ist nach Angaben von Wolfram Hanefeld relativ klein und reagiert sensibler auf Veränderungen beim Niederschlag sowie bei den Abflüssen der Flüsse Ill und Litz. Flüsse können auf längere Trockenheit reagieren, indem sich bei ausbleibendem Hochwasser feinste Sedimente in der Flusssohle ablagern und diese verdichten. Ist die Flusssohle verdichtet, kann weniger Wasser ins Grundwasser versickern.

Rund 40 Haushalte im Talboden von Schruns und Tschagguns waren von den niedrigen Grundwasserständen betroffen. Sie berichten von einem Totalausfall ihrer Grundwasser-Wärmepumpen von Dezember bis März. In diesem Zeitraum mussten sie statt mit Grundwasser direkt mit Strom heizen, was für sie teurer war als der reguläre Betrieb der Wärmepumpen.

Auswirkungen auf Freizeitzentrum und Gemeinden

Auch das Freizeitzentrum Aktivpark, das seine Wärmepumpen im Winter für die Eisproduktion des Eislaufplatzes benötigt, verzeichnete einen Totalausfall der Anlagen. Statt Grundwasser musste dort Trinkwasser zur Eisproduktion eingesetzt werden. Dadurch entstanden dem Aktivpark beziehungsweise den beteiligten Gemeinden Mehrkosten von 70.000 Euro.

Das Problem niedriger Grundwasserstände ist den Gemeinden seit mehreren Wintern bekannt. Der Bürgermeister von Schruns, Jürgen Haller, erklärte, die Situation bestehe seit mehreren Wintern und sei in diesem Winter so massiv wie bisher noch nicht gewesen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Versickerung

Als Akutmaßnahme wurde im Dezember versucht, das Bachbett der Ill vom Aktivpark taleinwärts aufzulockern. Nach Darstellung von Bürgermeister Haller zeigte dieser Eingriff keine Wirkung. Bereits länger geplant war eine Versickerungsanlage im Bereich Auweg, die im Frühjahr um 280.000 Euro fertiggestellt wurde.

In dieser Anlage wird künftig Oberflächenwasser vom Schrunser Ried sowie von Gebäuden und Parkplätzen gesammelt. Das Wasser soll kontrolliert direkt ins Grundwasser versickern, um zu verhindern, dass es über die Ill abtransportiert wird. Zusätzlich wurden entlang der Ill im Frühjahr Steinmauern („Buhnen“) ins Bachbett gebaut. Diese sollen das Wasser verlangsamen und die Versickerung erleichtern.

Gemeinsam mit dem Schmelzwasser hat die Maßnahme mit den Buhnen nach den bisherigen Beobachtungen bereits gewirkt. Der Grundwasserstand in der betroffenen Region hat sich inzwischen erholt.

Diskussion um mögliche Einflussfaktoren

Im Zusammenhang mit dem Grundwasserproblem wird berichtet, dass hinter vorgehaltener Hand kolportiert wird, die Illwerke könnten mit ihrer Wassernutzung im Montafon zum Grundwasserproblem beitragen. Gemeinden und Land bestätigen oder dementieren diese kolportierte mögliche Mitverursachung nicht. Es wird festgehalten, dass beim Grundwasser viele Faktoren eine Rolle spielen und die Illwerke womöglich ein Faktor sein könnten, aber nicht der größte oder einzige.

Für den kommenden Winter geben die Beteiligten derzeit keine Prognose ab. Es wird darauf hingewiesen, dass das Problem voraussichtlich weiterbestehen wird, wenn die Niederschläge ausbleiben.