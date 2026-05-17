Trotz Niederlage gegen Hartberg: Salzburg sichert sich Europa-League-Quali

Salzburg unterliegt Hartberg, sichert aber Europa-League-Qualifikation

Der FC Red Bull Salzburg hat die Saison in der Fußball-Bundesliga mit einer 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Hartberg abgeschlossen. Trotz der Niederlage beendeten die Salzburger die Meisterschaft auf Tabellenplatz drei und qualifizierten sich damit für die Europa-League-Qualifikation.

Die Partie fand am Sonntagnachmittag im Stadion in Wals-Kleßheim statt. Parallel verlor Austria Wien ihr eigenes Spiel, während der LASK mit einem 3:0-Auswärtssieg bei der Wiener Austria den Meistertitel fixierte.

Spielverlauf in Wals-Kleßheim

Zur Pause lag Salzburg vor eigenem Publikum mit 0:2 zurück. Für Hartberg trafen in der ersten Hälfte Marco Hoffmann und Fabian Wilfinger. In der 83. Minute verkürzte Kerim Alajbegovic für Salzburg auf 1:2, ehe Damjan Kovacevic in der 90. Minute den 1:3-Endstand für die Gäste herstellte.

Salzburg blieb trotz der Heimniederlage auf dem dritten Tabellenrang. Mit diesem Platz ist die Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League verbunden. Bei einem vierten Tabellenplatz hätte Salzburg in der kommenden Saison in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League gespielt.

Reaktionen von Karim Onisiwo

Stürmer Karim Onisiwo, 34 Jahre alt, bewertete nach der Partie im Interview mit dem Sender Sky die abgelaufene Spielzeit. „Das spiegelt die ganze Saison wider. Wir haben uns viel vorgenommen, aber wenig umsetzen können“, sagte Onisiwo. Einen Spielverlauf, bei dem man auf die Schützenhilfe des neuen Meisters aus Linz angewiesen gewesen sei, habe man sich laut Onisiwo nicht so vorgestellt. Zugleich betonte er, zum Glück sei der dritte Tabellenplatz und damit die Europa-League-Qualifikation erreicht worden.

Onisiwo bezeichnete die Saison des FC Red Bull Salzburg als durchwachsen und erklärte, man wünsche sich mehr aus der gesamten Saison für die gesamte Mannschaft. Auch für ihn persönlich sei die Saison schwierig gewesen, wenngleich er am Ende nach seiner Verletzung gut hineingekommen sei und einige Male von Beginn an habe spielen dürfen.

Mit Blick auf seine eigene Zukunft sagte Onisiwo, ob und wie es für ihn in Salzburg weitergehe, werde sich nach der Saisonabschlussbesprechung am Montag klären. Dabei wolle man das eine oder andere Gespräch führen.