Trotz Unrentabilität: Austrian Airlines bleibt Strecke Klagenfurt–Wien treu

Austrian Airlines hält an Verbindung Klagenfurt–Wien fest

Austrian Airlines führt die Flugverbindung zwischen Klagenfurt und Wien weiter, obwohl die Strecke von der Unternehmensführung als unrentabel beschrieben wird. Die Linie wird derzeit mit Embraer-195-Flugzeugen mit rund 120 Sitzplätzen bedient.

Die Flugzeit auf der Strecke beträgt demnach rund 30 Minuten, geflogen wird bis zu zweimal täglich. Die Verbindung war bereits in der Vergangenheit mehrfach von einer möglichen Einstellung betroffen.

Eigener Betrieb nach Ende des Wet-Lease-Vertrags

Bis Dezember wurde die Strecke im Rahmen eines Wet-Lease-Vertrags von der schwedischen Regionalfluglinie Braathens für Austrian Airlines betrieben. Zum Einsatz kamen dabei Propellerflugzeuge, die als sparsam beschrieben werden. Nach der Auflösung des Vertrags wird die Verbindung Klagenfurt–Wien wieder direkt von Austrian Airlines geflogen.

Im Zuge der Umstellung setzt Austrian Airlines nun Embraer-195-Flugzeuge ein. Die Flugzeit bleibt mit etwa 30 Minuten kurz, die Maschinen verfügen laut Angaben über rund 120 Sitzplätze.

Unrentable Kurzstrecken und Standortverantwortung

Die Vorstandsvorsitzende von Austrian Airlines, Annette Mann, bezeichnet die Kurzstreckenverbindung mit rund 30 Minuten Flugzeit als unrentabel. Rein wirtschaftlich hätte sie Flüge nach Innsbruck, Klagenfurt oder Graz nach eigener Darstellung wahrscheinlich nicht mehr im Portfolio.

Mann verweist zugleich auf eine Standortverantwortung bei diesen innerösterreichischen Verbindungen. Die Bedeutung der Flüge für die jeweiligen Standorte sei Thema in politischen Gesprächen. Als Grund für den weiteren Betrieb dieser Verbindungen nennt sie die Standortqualität.

Steigende Kosten durch Iran-Konflikt

Im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt werden steigende Kosten berichtet. Die Flugpreise sind demnach höher, unter anderem wegen eines damit verbundenen Kerosin-Mangels.

Nach Einschätzung von Annette Mann ist selbst bei einer Wiederöffnung der Straße von Hormuz mit mindestens einem Jahr zu rechnen, bis sich die Energiemärkte vollständig normalisieren. Sie verweist darauf, dass sich Lagerbestände leeren und teilweise Anlagen im Mittleren Osten beschädigt wurden.

Mann geht davon aus, dass die Preise für mindestens die nächsten zwölf Monate höher sein werden als vor einem Jahr. Diese Einschätzung erfolgt wenige Wochen vor Beginn der Hauptreisezeit, die als wirtschaftlich wichtige Phase für Austrian Airlines beschrieben wird.