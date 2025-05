Trotz Widerstand: Volksbegehren fordert neue Regelungen für Cannabis im Straßenverkehr

Ein aktuelles Volksbegehren fordert die Anhebung der Grenzwerte für THC im Straßenverkehr. Kritiker argumentieren, dass die gegenwärtige Gesetzgebung auch Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bestraft, die keine Beeinträchtigung aufweisen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit widerspricht diesen Argumenten vehement.

GRAZ/STEIERMARK. Derzeit sorgt das Volksbegehren mit dem Titel „THC-Grenzwerte Anpassung“ für Aufsehen in Österreich. THC, oder Tetrahydrocannabinol, ist die psychoaktive Substanz in Cannabis, die den typischen Rauschzustand verursacht. Aktuell gilt im österreichischen Straßenverkehr weitgehend eine Nulltoleranz-Politik. Der Initiator des Volksbegehrens, Ambrosius Schmidt, betont die Notwendigkeit einer gesetzlichen Änderung: „Der THC-Grenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter Blutserum ist so niedrig, dass er häufig noch Tage nach dem Konsum überschritten wird, ohne dass eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit besteht.“

„Der bisherige THC-Grenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter Blutserum ist so niedrig, dass er oft noch Tage nach dem Konsum überschritten wird, ohne dass eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit besteht. Dies führt zu unverhältnismäßigen Strafen, wie Bußgeldern oder Führerscheinentzug, obwohl keine Verkehrsgefährdung vorliegt.“

Ambrosius Schmidt, Initiator des Volksbegehrens

Gleichstellung mit Alkohol gefordert

In Deutschland wurde der THC-Grenzwert im Straßenverkehr im vergangenen Jahr auf 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum angehoben. Schmidt fordert eine ähnliche Regelung auch auf österreichischen Straßen: „Dieser Grenzwert entspricht etwa einem Alkoholgehalt von 0,2 Promille.“ Der Initiator weist darauf hin, dass das Volksbegehren eine gerechte, wissenschaftlich fundierte Regelung für Cannabiskonsumenten schaffen soll, die unverhältnismäßige Strafen verhindert und eine Gleichbehandlung mit Alkoholkonsumenten sicherstellt. Für Fahranfängerinnen und Fahranfänger sowie Personen unter 21 Jahren sollte weiterhin der derzeit gültige Grenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter Blutserum gelten.

Verkehrsexperte reagiert kritisch

Armin Kaltenegger, der Leiter des Fachbereichs Recht und Normen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), widerspricht der Idee, dass Cannabiskonsumenten unabhängig von ihrer Fahrtüchtigkeit bestraft werden. „In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Erst wenn ein Amtsarzt eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit feststellt, kommt es zu einem Führerscheinentzug. Die österreichische Verkehrsgesetzgebung legt den Fokus deutlich auf die tatsächliche Beeinträchtigung – unabhängig von gemessenen Werten,“ erklärt Kaltenegger.

Polizei fischte 368 Drogenlenker aus dem Verkehr

Die Bedeutung des Themas wird auch durch aktuelle Statistiken untermauert: Im Vorjahr wurden in der Steiermark 368 Drogenlenker von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Obwohl die genaue Zahl der positiven Cannabis-Tests nicht bekannt ist, zeigt eine Abwasseranalyse aus 2024 einen Anstieg des Drogenkonsums, wobei Cannabis in den meisten steirischen Bezirken die dominante Droge ist. Graz belegt in der Liste der Drogenkonsummonster hinter Wien, Innsbruck und Kufstein den vierten Platz.

KFV plädiert für mobile Drogenanalyselabors

Das KFV betont zudem, dass die langwierigen Testprozesse bei Drogenkontrollen ein großes Problem darstellen. Aktuell sind die Polizeikontrollen aufgrund veralteter Testmethoden sehr zeitaufwendig. Kaltenegger schlägt vor, dass vor Ort Speichelproben genommen werden sollten, die dann in einem mobilen Drogenanalyselabor schnell ausgewertet werden. Dies würde die Bearbeitungszeit auf 60 bis 90 Minuten reduzieren, ohne dass medizinisches Personal notwendig wäre, und die Polizei könnte effizienter arbeiten.

Für weitere Informationen zum Volksbegehren besuche diese Webseite.

Weitere interessante Themen:

Anstieg des Drogenkonsums in der Steiermark, Rettungsdienst leistet eine Million Kilometer, und über 240 Kilogramm Drogen in Wien und der Steiermark sichergestellt.