True Crime Tirol: Der Fall Heinz-Dieter Raupach – Opfer eines Brandes und ein rätselhafter Tod

Triggerwarnung: Dieser Text enthält explizite Schilderungen psychischer und physischer Gewalt.



TIROL. Im zwölften Fall unserer True Crime Tirol Serie beleuchten wir ein erschütterndes Verbrechen aus dem Jahr 1983 im Tiroler Unterland. An einem verregneten Augustmorgen wurde die Mordkommission zu einer abgelegenen Landstraße zwischen Hall in Tirol und Tulfes gerufen. Hier entdeckte die Feuerwehr das Wrack eines ausgebrannten Mercedes, das einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur kam.

Diese Geschichte basiert unter anderem auf dem Buch „Blutdelikte. Hintergründe und Aufklärung“ von Hermann Hutwimmer, einem ehemaligen Beamten der Gendarmerie und Mordermittler. Mit 30 Jahren Erfahrung forschte er in hochdramatischen Kriminalfällen in Tirol.

Spuren im Wrack eines Mercedes

Der ausgebrannte Mercedes war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich bei einem Aufprall entzündet. Nur die Kfz-Identifikationsnummer war erkennbar. In dem Wrack fanden die Ermittler einen stark verbrannten menschlichen Torso, was die Ermittlungen auf eine fatale Fährte führte.

Erste Theorie: Suizid

Die Polizei identifizierte den Toten als den 36-jährigen Heinz-Dieter Raupach, der seit drei Wochen vermisst wurde. Ein Abschiedsbrief, den seine Frau erhielt, ließ auf Suizid schließen, doch Unklarheiten blieben.

Begräbnis trotz zunehmender Zweifel

Die Beerdigung fand statt, obwohl viele Fragen offenblieben. Es wurden beispielsweise Benzinrückstände und ein angezündetes T-Shirt gefunden, was auf eine Inszenierung hindeutete.

Der totgeglaubte Mann taucht wieder auf

Sechs Wochen nach dem Unfall meldete sich Raupach lebendig und erklärte, das Feuer sei das Resultat eines Streits mit einem Obdachlosen gewesen. Nach seiner Rückkehr wurde er festgenommen.

Urteil ohne Mordkomponente

Trotz der Beweise gegen ihn wurde er nur für 13 Jahre wegen Körperverletzung verurteilt, da der Mord nicht nachgewiesen werden konnte.

Erneute Ermittlungen

„Nach einem Bericht in der Sendung ‚Aktenzeichen XY‘ meldeten sich wichtige Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitrugen.“ (Hermann Hutwimmer)

Durch neue Ermittlungen und Geständnisse von Raupach wurde schließlich die Wahrheit ans Licht gebracht: Er wurde des Mordes schuldig gesprochen und erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

