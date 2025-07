True Crime Tirol: Der Philipp Halsmann Fall – Mord oder Unfall? – Teil 1

Tirols düsterste Geheimnisse: In dieser neuen Serie tauchen wir tief in die schockierendsten Mordfälle Tirols ein und beleuchten blutige Spuren in den Alpen, ungelöste Rätsel und grausame Verbrechen. Wer waren die Täter? Welche dunklen Geheimnisse verbargen sich hinter diesen Verbrechen? Und wie wurden die Ermittler auf die Spur der Mörder geführt?

Triggerwarnung: Dieser Text enthält explizite Schilderungen psychischer und physischer Gewalt.



TIROL. Unser neunter Fall führt uns ins Zillertal des Jahres 1928. Während Alexander Fleming kürzlich das Antibiotikum Penicillin entdeckte, erlebte Tirol eine Welle des Tourismus mit der Eröffnung der Nordkettenbahn und der Hahnenkammbahn. In dieser Zeit verdreifachte sich die Zahl der Übernachtungen in Mayrhofen. Parallel dazu herrschte jedoch ein stark antisemitisches Klima. Am 10. September 1928 fand der jüdische Zahnarzt Morduch Halsmann aus Riga seinen Tod in den Tiroler Bergen. Dies markierte den Beginn eines Indizienprozesses, der weit über Tirols Grenzen hinaus Aufsehen erregte.

Bergtour ohne Wiederkehr

Am 8. September 1928 planten Philipp und sein Vater Morduch Halsmann eine mehrtägige Bergtour. Nach einer Fahrt mit der Zillertalbahn erreichten sie das Gasthaus Zur Alpenrose. Am folgenden Tag bestiegen sie den majestätischen Schwarzenstein und wanderten weiter. Am 10. September brachen sie mit einem Bergführer zum Schönbichlerhorn auf, wo sie gegen 14 Uhr zuletzt gesehen wurden.

Fund der Leiche und Verhaftung

Wenige Stunden nach dem letzten Sichtungspunkt fand Philipp Halsmann Hilfe, nachdem sein Vater angeblich abgestürzt war. Währenddessen entdeckten Wanderer die leblosen Überreste Morduchs, die auf grausame Weise zur Diskussion über die Umstände seines Todes führten. Philipp wurde bald darauf unter Verdacht der Tötung festgenommen; merkwürdige Diskrepanzen in seinen Aussagen ließen die Ermittler Zweifel hegen.

Der Verdacht gegen Philipp erhärtet sich

Am 11. September wurde die Obduktion eingeleitet und schockierte die Ermittler mit dem Ergebnis schwerer Verletzungen, die nicht durch einen Sturz erklärbar waren. Ein Stein, am Tatort gefunden, war möglicherweise die Tatwaffe, doch die Obduktion legte keinen klaren Schluss nahe.

Ein Indizienprozess wird vorbereitet

Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere Beweise gesammelt, während in der Öffentlichkeit immer mehr Gerüchte umgingen. Das Klima in Tirol war von Antisemitismus geprägt, was die Situation für die Angehörigen Halsmanns erschwerte.

13. Dezember 1928 – Der Prozess beginnt

Der Indizienprozess gegen Philipp begann in Innsbruck und sorgte für viel Aufsehen. Diverse Zeugen wurden geladen, darunter Philipp selbst, dessen Aussagen zunehmend als unglaubwürdig eingestuft wurden. Ein einflussreicher Anwalt vertrat ihn, aber die Herausforderungen blieben enorm.

Schuldig – mit neun gegen drei Stimmen

Das Urteil kam nach nur 25 Minuten Beratungszeit: schuldig mit neun zu drei Stimmen. Die Folgen waren landesweit spürbar, mit heftigen Reaktionen in der Öffentlichkeit und einem Sturm der Entrüstung im Gerichtssaal. Philipp Halsmann war nun des Vatermordes schuldig gesprochen.

Oberster Gerichtshof gibt Antrag statt

Im März 1929 wurde das Urteil durch den Obersten Gerichtshof aufgehoben, wobei die antisemitischen Tendenzen während des Prozesses kritisch betrachtet wurden. Es wurde ordnungsgemäße Überprüfung angeordnet, was Hoffnungen auf eine faire Neubewertung aufkeimen ließ.

Vorbereitung auf den zweiten Prozess

Philipp Halsmann wechselte die Verteidigung und neue Anwälte bereiteten sich gut auf den bevorstehenden zweiten Prozess vor. Immer mehr Hinweise deuteten auf mögliche Verfehlungen in der ersten Verhandlung hin.

Wie der Fall der Familie Halsmann weitergeht, erfährst du am 15. Juli!

Quellen: Zeitungsberichte, abgerufen über die Österreichische Nationalbibliothek und „Anklage Vatermord: Der Fall Philipp Halsmann“ von Martin Pollack, 2002.