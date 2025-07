Trump Enthüllt Mega-Deal mit Japan: Zollgebühren Senken, Vorteile für alle!

Nikkei-Index steigt nach historischem Handelsabkommen mit den USA

Der Nikkei-Index der Tokioter Aktienbörse verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 1.396,40 Punkten oder 3,51 Prozent und schloss letztlich bei 41.171,32 Punkten.

Trump kündigt bedeutendes Handelsabkommen an

In einem jüngsten Tweet äußerte sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump zu einem „gewaltigen Abkommen“ mit Japan und bezeichnete es als vielleicht das größte, das jemals geschlossen wurde. Er erklärte, dass Japan bereit sei, 550 Milliarden Dollar (entspricht rund 470 Milliarden Euro) in die USA zu investieren. Trump betonte, dass 90 Prozent der Gewinne in den USA verbleiben würden, was voraussichtlich Hunderttausende von Arbeitsplätzen schaffen soll.

Handelsöffnung und Zölle

Trump berichtete darüber, dass Japan sich für den Handel öffnen werde. Zu den Produkten, die Japan importieren werde, zählte er:

Autos

Lastwagen

Reis

Weitere Produkte

Eine der größten Hürden in den Verhandlungen waren die im April verhängten Zölle von 25 Prozent auf Autos. Trump monierte, dass Japan im Vergleich zu den in die USA importierten japanischen Fahrzeugen nicht genügend US-Autos importiere.

Details zu den Zöllen

Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtete, dass laut eines Regierungsvertreters die sektorspezifischen Zölle auf Autos und Autoteile auf 12,5 Prozent gesenkt werden. In Kombination mit den ursprünglichen US-Autozöllen von 2,5 Prozent würde sich die Gesamtbelastung für importierte Autos auf 15 Prozent belaufen.

Verhandlungen und nationale Interessen

Ryosei Akazawa, der Chefhändler Japans, konzentrierte sich auf die Senkung der Autozölle, da dieser Sektor Japans bedeutendster Exportsektor im Handel mit den USA ist. Laut dem ehemaligen Ministerpräsidenten Ishiba sieht das Abkommen keine Quoten für japanische Autos vor, die in die USA importiert werden. „Wir haben Verhandlungen geführt, um zu schützen, was geschützt werden muss“, erklärte er.

Zollankündigungen und Ausnahmen

Vor etwa zwei Wochen hatte Trump Japan per Brief über die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf alle Produkte, die aus Japan in die USA eingeführt werden, ab dem 1. August, informiert. Dieser Satz wurde nun auf 15 Prozent gesenkt.

Deutschen Berichten zufolge betrifft das Abkommen nicht die 50-prozentigen Zölle, die die USA auf Stahl- und Aluminiumimporte erheben. Trump hatte Zollerklärungen mit unterschiedlichen Raten an verschiedene Länder versendet, und im US-Zollkonflikt mit der Europäischen Union gibt es bisher keine Einigung.

Zusammenfassung

Das Handelsabkommen zwischen Japan und den USA könnte weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen haben, nicht nur in Bezug auf Zölle, sondern auch auf die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA. Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Dynamiken bleibt abzuwarten, wie sich die Beziehungen dieser beiden Nationen weiter entwickeln werden.