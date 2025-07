Trump Enthüllt Schockierende Neue Details zur Epstein-Affäre!

Der Epstein-Skandal bleibt ein brisantes Thema, das auch prominente Persönlichkeiten betrifft. Während eines Rückflugs von einer mehrtägigen Reise nach Schottland äußerte sich Donald Trump zu den Vorwürfen rund um Jeffrey Epstein. Er erklärte: „Epstein habe Frauen aus dem Wellnessbereich seines Clubs zu sich geholt. Als ich davon hörte, sagte ich zu ihm: ‚Hör zu, wir wollen nicht, dass du unsere Leute nimmst’“, betonte der Präsident. „Nicht lange danach hat er es wieder getan. Und ich sagte: ‚Raus hier‘.“

Eine der Frauen, die von Epstein betroffen war, soll Virginia Giuffre gewesen sein. Trump bemerkte: „Ich glaube, sie hat im Spa gearbeitet. Ich glaube, das war eine der Personen. Er hat sie gestohlen.“ Informationen über Giuffres Verbindung zu Epstein waren bereits zuvor bekannt. Berichten zufolge arbeitete sie im Umkleidebereich von Trumps Club und kam über Epsteins frühere Freundin und Komplizin Ghislaine Maxwell mit dem Sexualstraftäter in Kontakt.

Virginia Giuffres Rolle im Skandal

Virginia Giuffre spielt eine entscheidende Rolle in der Aufklärung des Epstein-Skandals. Sie hat Epstein beschuldigt, sie als minderjährige „Sexsklavin“ missbraucht und an andere Männer weitergereicht zu haben. Zu den schwerwiegenden Vorwürfen gehört auch, dass Epstein die damals 17-Jährige im Jahr 2001 dem britischen Prinzen Andrew zugeführt haben soll. Dieser wird beschuldigt, Giuffre in London zum Sex gezwungen zu haben. Andrew hat die Vorwürfe vehement bestritten und erreichte 2022 einen außergerichtlichen Vergleich mit ihr.

Reaktionen und Auswirkungen

Trump sieht sich in seinem eigenen Lager zunehmendem Druck ausgesetzt, da seine Regierung versprochen hatte, Licht ins Dunkel dieses Skandals zu bringen. Der Tod von Epstein im Jahr 2019, der in seiner Gefängniszelle in New York erhängt aufgefunden wurde, wirft weiterhin viele Fragen auf. Zudem verstarb Giuffre im April 2023 im Alter von 41 Jahren in Australien durch Suizid.

Wichtige Punkte im Überblick

Donald Trump äußerte sich kritisch zu Jeff Epstein und dessen angeblicher Anwerbung von Frauen aus seinem Club.

Virginia Giuffre wird als eine der Schlüsselfiguren im Epstein-Skandal angesehen.

Vorwürfe gegen Prinz Andrew durch Giuffre, die zu einem außergerichtlichen Vergleich führten.

Epsteins Tod und die Umstände, die zu seinem Selbstmord führten, bleiben umstritten.

Der tragische Suizid von Giuffre hat weitere Diskussionen über den Umgang mit Opfern sexueller Gewalt ausgelöst.

Zusammenfassend zeigt der Epstein-Skandal die komplexen und oft tragischen Verstrickungen, die mit Macht, Sexualmissbrauch und den Stimmen der Überlebenden verbunden sind. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Enthüllungen ans Licht kommen werden.