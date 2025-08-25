Trump erwägt Entsendung der Nationalgarde nach Baltimore: Was bedeutet das für die Stadt?

Im Kampf gegen die Kriminalität in Baltimore hat Donald Trump angekündigt, dass er bereit sei, „Truppen“ zu entsenden, ähnlich wie es kürzlich in der nahegelegenen Hauptstadt Washington, D.C., geschehen ist. „Ich werde das Verbrechen schnell beseitigen“, erklärte Trump in der hitzigen Auseinandersetzung mit Gouverneur Wes Moore.

Die Spannungen zwischen Trump und Moore sind in den letzten Tagen erheblich gestiegen. Am Sonntag äußerte Gouverneur Moore in einem Interview mit CNN, dass er Trump eingeladen habe, mit ihm durch die Straßen von Baltimore zu spazieren. Dies solle dem entgegenwirken, was er als „selige Ignoranz, Klischees und Panikmache aus den 1980er Jahren“ bezeichnete, welche Trump in seiner Rhetorik verwendet. Als humorvolle Ergänzung bemerkte Moore: „Hey Donald, wir können dir einen Golfwagen besorgen, wenn das die Sache einfacher macht.“

Trump hingegen warf dem Gouverneur eine „sehr schlechte“ Bilanz im Bereich Kriminalitätsbekämpfung vor. Moore konterte jedoch mit einer positiven Statistik: Seit seinem Amtsantritt als Gouverneur ist die Mordrate in Maryland um mehr als 20 Prozent gesunken. Dies zeigt, dass viele der von Trump genannten Probleme nicht so weit verbreitet sind, wie behauptet.

Am Freitag hatte Trump bereits angekündigt, die Entsendung von Sicherheitskräften des Bundes, die momentan in Washington und Los Angeles aktiv sind, auf die demokratisch geführten Städte New York und Chicago auszuweiten. Diese Entscheidung stößt auf gemischte Reaktionen, da Kritiker Trump rechtspopulistische Scharfmacherei vorwerfen und ihm vorhalten, er wolle seine Macht ausweiten, indem er Kontrolle über von Demokraten regierte Städte übernehmen möchte.

Die Nationalgarde wurde am 11. August nach Washington beordert. Zu diesem Zeitpunkt übernahm der Bund die Kontrolle über die Polizei der US-Hauptstadt, was Trump mit einer vermeintlich außer Kontrolle geratenen Kriminalität begründete. Dennoch zeigen aktuelle Statistiken, dass Gewaltdelikte in Washington zwischen 2023 und 2024 deutlich zurückgegangen sind, insbesondere nach einem Anstieg während der Corona-Pandemie.

Der Einsatz der Nationalgarde ist in den USA zwar nicht unüblich, dennoch geschieht dies oft nur mit Zustimmung der jeweiligen Gouverneure. Ein Beispiel für einen umstrittenen Einsatz ist die Mobilisierung der Nationalgarde und Marineinfanteristen im Juni in Los Angeles, um Proteste gegen Trumps Einwanderungspolitik zu beenden. Dies war das erste Mal seit 60 Jahren, dass ein US-Präsident die Nationalgarde gegen den ausdrücklichen Willen der örtlichen Behörden entsandte.

Zusammenfassung der Ereignisse:

Trump kündigt mögliche Entsendung von „Truppen“ nach Baltimore an.

Gouverneur Moore fordert Trump zu einem gemeinsamen Spaziergang auf.

Mordrate in Maryland ist seit Moores Amtsantritt um über 20% gesunken.

Trump plant, Sicherheitskräfte auf New York und Chicago auszuweiten.

Starke Kritik aus der Bevölkerung bezüglich Trumps Sicherheitspolitik.

Insgesamt zeigt der Konflikt zwischen Trump und Moore, wie zunehmend polarisiert die Diskussion über Kriminalität und öffentliche Sicherheit in den USA ist. Die Strategie Trumps, militärische Ressourcen in städtischen Gebieten einzusetzen, wird dabei oftmals als ein Mittel zur politischen Machtdemonstration interpretiert. Die Frage bleibt, wie effektiv solche Maßnahmen letztendlich in der Kriminalitätsbekämpfung sind.