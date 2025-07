Am Sonntag begann die Staatengruppe BRICS ihren zweitägigen Gipfel in Rio de Janeiro. In einer gemeinsamen Erklärung wiesen die Staatschefs eindringlich auf die Gefahren von Zöllen für den Welthandel hin. Diese Warnung gilt weitgehend als subtile Kritik an der US-Handelspolitik, die unter dem Motto „America First“ bekannt ist. Die Erhöhung von Zöllen, so argumentieren die BRICS-Staaten, könnte zu einer Fragmentierung des globalen Handels und einer Abnahme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit führen.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva eröffnete die Sitzung mit dem Ziel, die BRICS als einen wichtigen Akteur der multilateralen Diplomatie zu positionieren. In einer Zeit, die von Konflikten und Handelskriegen geprägt ist, bezeichnete Lula die BRICS-Staaten als Erben der Bewegung der Blockfreien Staaten. Dies ist von besonderer Bedeutung, da Russland als Rechtsnachfolgestaat der Sowjetunion ebenfalls ein Gründungsmitglied der BRICS-Gruppe ist. „Der Multilateralismus steht unter Druck. Unsere Autonomie wird erneut auf die Probe gestellt“, warnte Lula in seiner Eröffnungsrede.

Lula bezog sich auch auf den G20-Gipfel, der im November am selben Ort stattfand, und merkte an, dass sich die internationale Lage seither drastisch verschlechtert hat. Viele der damals gefassten Beschlüsse scheinen heute nicht mehr umsetzbar zu sein.

Kernstaaten der BRICS

Brasilien

Russland

Indien

China

Südafrika

Diese fünf Nationen bilden den Kern der BRICS-Gruppe, die sich als Gegenstück zu den G7 versteht, die aus den sieben einflussreichsten westlichen Industriestaaten besteht. In den letzten Jahren hat sich die BRICS-Gruppe erheblich erweitert. Zu den ursprünglichen Mitgliedern gesellten sich im vergangenen Jahr:

Ägypten

Äthiopien

Indonesien

Iran

Saudi-Arabien

Vereinigte Arabische Emirate

Laut Lula repräsentieren die BRICS-Staaten nun mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und rund 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Dies bekräftigt die strategische Bedeutung der Gruppe auf der internationalen Bühne und zeigt, dass sie ein Gegengewicht zu den dominierenden Wirtschaftsmächten des Westens darstellt.

Zusammenfassung

Die BRICS-Staaten zielen darauf ab, die Prinzipien des Multilateralismus und der internationalen Zusammenarbeit zu stärken, insbesondere in einer Zeit, in der protektionistische Maßnahmen zunehmen und auf globale wirtschaftliche Herausforderungen reagiert werden muss. Die Gruppe stellt sich als ein solidarisches Bündnis gegen die hegemonialen Ansprüche einzelner Staaten dar.

In Anbetracht der globalen Herausforderungen ist es wichtig, dass die BRICS-Staaten ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und eine einheitliche Stimme in internationalen Angelegenheiten finden.