Trump setzt Zölle gegen Brasilien ein: Der Grund für die ‚Hexenjagd‘ auf Bolsonaro!

Am 1. August treten die neuen US-Importzölle auf brasilianische Produkte in Kraft. Dieses Vorhaben könnte erhebliche Auswirkungen auf die brasilianische Wirtschaft haben, und Präsident Luiz Inacio Lula da Silva plant, mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. In einer offiziellen Erklärung seines Büros wird betont, dass jede einseitige Erhöhung der Zölle gemäß dem brasilianischen Gesetz zur wirtschaftlichen Gegenseitigkeit beantwortet werden muss. Lula hat eine Dringlichkeitssitzung einberufen, an der auch Vize-Präsident Geraldo Alckmin und Finanzminister Fernando Haddad teilnehmen.

In einer kürzlichen Mitteilung kritisierte der ehemalige US-Präsident Donald Trump die rechtlichen Schritte gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro als „Hexenjagd“, die umgehend beendet werden müsse. Trump äußerte diese Meinung in einem Schreiben, das er über seinen Onlinedienst Truth Social veröffentlichte. Bereits zuvor hatte er der brasilianischen Justiz „einen Angriff auf einen politischen Gegner“ vorgeworfen.

Bolsonaro, der 70-jährige Rechtsaußen-Politiker, sieht sich in Brasilien einer rechtlichen Verantwortung wegen eines mutmaßlichen Putschversuchs gegenüber. Am 1. Januar 2023 hatten Bolsonaro-Anhänger in der brasilianischen Hauptstadt Brasília den Kongress, den Amtssitz des Präsidenten sowie das Oberste Gericht gestürmt und dabei große Verwüstungen angerichtet. Dies geschah im Zuge von Spannungen nach der Präsidentschaftswahl, die Bolsonaro gegen seinen politischen Rivalen Lula verloren hatte. Bolsonaro ist ein bekannter Trump-Anhänger und die Ereignisse erinnern stark an den Sturm von Trump-Anhängern auf den US-Kongress am 6. Januar 2021 nach Trumps Niederlage gegen Joe Biden.

Bolsonaro selbst weist alle Vorwürfe zurück und plant ein politisches Comeback bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Allerdings steht ihm aufgrund seiner Verurteilung in einem anderen Verfahren bis 2030 eine Kandidatur nicht offen. Sollte er in dem Putsch-Prozess verurteilt werden, drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft.

Auswirkungen der neuen Zölle auf Brasilien und die USA

Die brasilianische Lebensmittelindustrie rechnet mit erheblichen Folgen für US-Verbraucher aufgrund der von Trump angekündigten Strafzölle. Hier sind einige wichtige Punkte:

Kaffee: Brasilien ist der weltgrößte Kaffeeproduzent und liefert rund ein Drittel des in den USA konsumierten Kaffees.

Zusätzlich hat Trump am Dienstag Zoll-Briefe an 21 weitere Länder verschickt, darunter wichtige Handelspartner wie Japan und Südkorea, in denen er Aufschläge zwischen 20 und 40 Prozent ankündigte.

Zusammenfassung

Die bevorstehenden Importzölle der USA auf brasilianische Produkte könnten nicht nur die brasilianische Wirtschaft stark belasten, sondern auch die Verbraucher in den USA erheblich treffen. Die politische Situation rund um Bolsonaro und die international handelspolitischen Spannungen verdienen daher besondere Aufmerksamkeit.