Trump Stellt Klar: Sein Engagement für Frieden in der Ukraine

Im Kontext des Ukraine-Kriegs stellte Trump nur wenige Tage nach seinem umstrittenen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus optimistischere Töne zur Schau. Er berichtete über einen Brief von Selenskyj, in dem dieser seine Bereitschaft erklärte, „so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um einen dauerhaften Frieden näher zu bringen“. Zudem habe Selenskyj erwähnt, dass er „jederzeit“ bereit sei, das Rohstoffabkommen mit den USA zu unterzeichnen. Trump betonte, dass Selenskyj ihm für alles dankte, was die USA getan hätten, um „der Ukraine zu helfen, ihre Souveränität und Unabhängigkeit zu wahren“. Trump fügte an: „Ich weiß es zu schätzen, dass er diesen Brief geschickt hat.“

Des Weiteren lobte Trump die von seiner Regierung eingeführten Strafzölle gegen zahlreiche Staaten. Diese Zölle wurden eingeführt, um amerikanische Arbeitsplätze zu schützen, wie Trump betonte, und um „die Seele unseres Landes“ zu bewahren. Trotz der Anerkennung, dass diese Zölle zu Problemen für die US-Wirtschaft führen könnten – „Es wird ein wenig Durcheinander geben, aber damit kommen wir klar“ – kündigte er an, dass am 2. April neue, expansive „reziproke“ Zölle verhängt werden sollten.

In seiner mit Spannung erwarteten Rede, die als die längste gilt, die jemals ein US-Präsident vor den Kongresskammern gehalten hat, lobte Trump seine eigene Politik über alle Maßen. „Wir haben in 43 Tagen mehr erreicht als die meisten Regierungen in vier oder acht Jahren – und wir fangen gerade erst an“, verkündete Trump im Washingtoner Kapitol. Diese bemerkenswerte Aussage wurde von euphorischen „USA, USA“-Rufen der republikanischen Abgeordneten begleitet.

Sein außenpolitischer Fokus beinhaltete auch ein ambitioniertes Vorhaben: die Kontrolle über den Panamakanal und Grönland zu erlangen. Trump beharrte darauf: „Wir holen ihn uns zurück“, und sprach über die strategische Bedeutung Grönlands für die nationale und internationale Sicherheit. Seine Argumentation unterstützte die Vorstellung, dass Grönland, trotz der geringen Bevölkerung, ein „sehr großes Stück Land“ ist, das für die militärische Sicherheit der USA unerlässlich sei.

Zusätzlich kündigte Trump den Bau einer „gigantischen“ Gas-Pipeline in Alaska an, die zu den größten der Welt gehören soll. Es wurde berichtet, dass Länder wie Japan und Südkorea bereit seien, sich mit Billionen Dollar daran zu beteiligen. Er versprach auch, historische Maßnahmen zu ergreifen, um die Produktion seltener Erden und kritischer Mineralien in den USA erheblich zu steigern.

Die Reaktionen seiner Gegner waren unverblümt, als einige Demokraten Protestplakate mit Slogans wie „MUSK STEALS“ hochhielten. Insbesondere wurde Trumps wirtschaftlicher Berater und Tesla-CEO Elon Musk gelobt, dessen Einsparungen den amerikanischen Steuerzahlern 105 Milliarden Dollar in nur sechs Wochen gespart hätten. Curioserweise widersprach Trump damit Aussagen seiner eigenen Sprecherin, die zuvor die Verantwortung für die Führung im Dogecoin-Projekt von Musk abstreitet.

Ein Zwischenruf eines Demokraten führte dazu, dass er nach wenigen Minuten aus dem Saal eskortiert wurde. Trump klagte darüber, dass die Demokraten selbst bei seinen bemerkenswertesten Errungenschaften nicht applaudierten oder lächelten. In seiner Antwort erinnerte er sich an sein Mandat der Wähler für tiefgreifende Veränderungen.

Die offizielle Gegenrede wurde von der frisch vereidigten Senatorin Elissa Slotkin aus Michigan gehalten. Sie kritisierte Trump scharf und stellte in Frage, wie er trotz steigender Lebensmittel- und Wohnkosten Menschen mit weniger Geld ignorieren könne. Slotkin argumentierte, dass seine Zollpolitik nicht nur zu höheren Preisen für Energie und Autos führen werde, sondern auch Diktatoren wie Wladimir Putin begünstige, während Verbündete wie die Kanadier vernachlässigt würden.