In einer bedeutenden diplomatischen Initiative haben Donald Trump und der syrische Politiker Walid al-Sharaa an einem Online-Meeting mit Recep Tayyip Erdogan, dem Präsidenten der Türkei, sowie Mohammed bin Salman, dem saudischen Kronprinzen, teilgenommen. Diese Zusammenkunft wurde von der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Die spezifischen Themen, die während dieser Unterhaltung besprochen wurden, sind bislang jedoch nicht bekannt.

Im Vorfeld des Treffens in Riad hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass Trump al-Sharaa lediglich „Hallo sagen“ werde. Dies ist besonders interessant, da Trump am Abend zuvor in Riad angekündigt hatte, die US-Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Der syrische Staat befindet sich derzeit in einer Phase des politischen Umbruchs, die seit Dezember 2022 anhaltend ist. Al-Sharaa hat sich wiederholt für die Aufhebung der westlichen Sanktionen ausgesprochen, da diese seiner Ansicht nach hauptsächlich das syrische Volk schädigen.

Trump plant, zunächst an einem Treffen mit Anführern mehrerer Golfstaaten in der saudischen Hauptstadt teilzunehmen. Zu diesen Staats- und Regierungschefs gehören:

Saarland König Salman von Saudi-Arabien

Emir Kuvait, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah

Sultan Haitham bin Tariq al-Said von Oman

Bemerkenswert ist, dass Emir Tamim bin Hamad al-Thani von Katar und Präsident Muhammad bin Zayid al-Nahyan der Vereinigten Arabischen Emirate nicht an diesem Gipfeltreffen teilnehmen werden. Stattdessen wird Trump in dieser Woche die Gelegenheit haben, beide in ihren Heimatländern zu treffen. Die Reisepläne des ehemaligen Präsidenten sehen auch einen Besuch in der katarischen Hauptstadt Doha vor, bevor er am Donnerstag nach Abu Dhabi weiter reist.

Zusätzlich hat Trump nicht ausgeschlossen, am Donnerstag in die Türkei zu fliegen, um möglicherweise ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu ermöglichen. Dies könnte im Rahmen der engen geopolitischen Beziehungen zwischen den USA und der Türkei von Bedeutung sein.

Umfassend betrachtet, deutet diese diplomatische Aktivität auf eine strategische Neuausrichtung in der Region hin, insbesondere in Bezug auf die Syrien-Krise und die Anstrengungen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beteiligten Staaten. Trumps Engagement kann als Versuch gewertet werden, den Einfluss der USA im Nahen Osten zu stärken, während er gleichzeitig auf die humanitären Bedenken in Bezug auf die syrische Bevölkerung aufmerksam macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die diplomatischen Gespräche zwischen Trump, al-Sharaa, Erdogan und Mohammed bin Salman auf ein komplexes Gefüge politischer Beziehungen hindeuten, das in den kommenden Wochen weiter beobachtet werden sollte. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahmen aus diesen Gesprächen resultieren.