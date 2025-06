news/APA/Freitag, 13.06.25, 03:54:10

Ein Richter hat die Entsendung der Nationalgarde in Kalifornien durch die US-Regierung für rechtswidrig erklärt. Der Richter Charles Breyer am Bezirksgericht in San Francisco kam damit einem Eilantrag des US-Westküstenstaates nach.













APA/APA/AFP/ROBYN BECK













Ein Richter hat die Entsendung der Nationalgarde in Kalifornien durch die US-Regierung für rechtswidrig erklärt. Der Richter Charles Breyer am Bezirksgericht in San Francisco kam damit einem Eilantrag des US-Westküstenstaates nach.

Die Entscheidung bezieht sich auf den Einsatz der Nationalgarde, der inmitten eines damaligen sozialen Aufruhrs und Protesten im Jahr 2025 erfolgte. Laut Breyer war die Entsendung der Truppen ohne Zustimmung des Kalifornischen Gouverneurs unrechtmäßig und verstößt somit gegen das Gesetz.

Hier sind einige wichtige Punkte bezüglich dieser Entscheidung:

Gerichtliche Entscheidung: Die Klage wurde auf der Grundlage der mangelnden rechtlichen Grundlage für die Entsendung der Nationalgarde eingereicht.

Die Klage wurde auf der Grundlage der mangelnden rechtlichen Grundlage für die Entsendung der Nationalgarde eingereicht. Gesetzliche Referenz: Die Einsatzbereitschaft der Nationalgarde unterliegt bestimmten gesetzlichen Bestimmungen, die in diesem Fall verletzt wurden.

Die Einsatzbereitschaft der Nationalgarde unterliegt bestimmten gesetzlichen Bestimmungen, die in diesem Fall verletzt wurden. Politische Reaktionen: Die Entscheidung wird sowohl von Befürwortern der staatlichen Autonomie als auch von Gegnern kritisch betrachtet, wobei beide Seiten ihre Bedenken hinsichtlich der staatlichen und bundesstaatlichen Befugnisse kundtun.

Breyer wies des Weiteren darauf hin, dass der Einsatz militärischer Gewalt in zivilen Angelegenheiten nicht leichtfertig erfolgen sollte. Die Nationalgarde ist zwar ein wertvolles Instrument zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, jedoch sollte ihre Entsendung immer unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Zustimmung der jeweiligen Bundesstaaten erfolgen.

Diese Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf zukünftige Bundesstaatliche und lokale Konflikte haben, in denen eine militärische Präsenz erforderlich erscheinen könnte. Zudem könnten ähnliche Klagen in anderen Bundesstaaten folgen, was zu einem potenziellen Telegramm von Konflikten zwischen den Bundesstaaten und der Bundesregierung führen kann.