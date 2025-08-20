TU Graz Forschung: Ein innovativer Klettverschluss zur Verbindung von Gebäudeteilen

Ein interdisziplinäres Forscherteam an der Technischen Universität Graz arbeitet an innovativen Lösungen im Gebäudebau, indem sie Einzelteile mit einem Klettverschluss-System zusammenfügt.

GRAZ. Stellen Sie sich vor, ein Gebäudeteil wird beschädigt und kann einfach entfernt und durch einen neuen Teil ersetzt werden – dank eines Klettverschluss-Systems. Dieses Konzept, das wie Science-Fiction klingt, ist an der TU Graz bereits Realität geworden. Im Rahmen des Projekts ReCon hat ein interdisziplinäres Team ein System entwickelt, das es ermöglicht, Gebäudeteile mit unterschiedlicher Lebensdauer einfach zu montieren und zu demontieren. Die Idee ist, eine praktische Lösung für die viele Probleme im Bauwesen zu finden, um die Lebensdauer von Gebäuden zu erhöhen und gleichzeitig den Materialverbrauch zu reduzieren.

Lebensdauer erhöhen, Material einsparen

Das ReCon-Projekt erforscht zwei Ansätze: Einerseits werden traditionelle Beton- und Holzbauteile mit industriell produzierten Klettkomponenten ausgestattet. Andererseits werden die Klettverbindungen direkt aus nachhaltigen Materialien wie Holz, Beton und Papierwerkstoffen hergestellt. Dies ermöglicht die Trennung langlebiger Tragstrukturen von kurzlebigen Elementen wie Installationen, Oberflächen und Innenwänden. Projektleiter Matthias Lang-Raudaschl vom Institut für Architekturtechnologie erklärt: „Im Falle einer Renovierung oder neuen Nutzung müssen nur die abgenutzten Bauteile getauscht werden. Dadurch wird die Gesamtlebensdauer eines Gebäudes erheblich verlängert. Anstatt uns auf Abrisse zu konzentrieren, können wir Bauteile einfach austauschen. Dies reduziert erheblich den anfallenden Bauschutt und den Materialverbrauch.“

So funktioniert’s

Die innovativen Klettverbindungen bestehen aus hakenförmigen Strukturen, die an den Enden der Bauteile angebracht sind und sicher in einem 3D-gedruckten Klett-Element greifen. Erste Tests im Labor zeigen bereits eine beeindruckende Haftzugfestigkeit, die mit herkömmlichen industriellen Anwendungen vergleichbar ist. Die Klettverbindungen sind primär für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Zudem sind digitale Daten zu den einzelnen Bauteilen vorgesehen, die durch integrierte Chips oder QR-Codes abrufbar sind und Informationen zu Einbaudatum und Zustand enthalten.

Das Projekt wurde kürzlich mit dem Sustainability Award 2024 in Gold ausgezeichnet, der vom Bildungs- und Klimaschutzministerium vergeben wird. Interessierte, die sich für die Anwendungen dieser Technologie interessieren, können bis Ende 2026 Exponate im Rahmen der Sonderausstellung „More Than Recycling – Die Ausstellung zur Kreislaufwirtschaft“ im Technischen Museum Wien besichtigen.

