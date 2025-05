Türkenschanzpark: Entdecke die Highlights des Sommerfests!

Am Mittwoch, den 21. Mai, verwandelt sich der Türkenschanzpark in Wien in einen Ort des Sommer-Feels. Ab 14 Uhr können Besucher Live-Musik genießen, sich durch köstliche Speisen probieren und an verschiedenen Workshops teilnehmen.

WIEN/WÄHRING/DÖBLING. Der Verein „TüWi“ veranstaltet erneut ein aufregendes Sommerfest im malerischen Türkenschanzpark. Von 14 bis 22 Uhr wird am Mittwoch, den 21. Mai, ein vielfältiges Programm aus Musik, Workshops und kulinarischen Delikatessen angeboten.

„Ich freue mich heuer vor allem auf die inklusiven Bands, die für großartige Stimmung sorgen werden. Besonders am Parkfest ist, dass es ein Angebot für Jung und Alt gibt“, beschreibt Theresa Pelzl, Mitglied des Organisationsteams des Sommerfests. Zu den Hauptacts zählen in diesem Jahr Bands wie „Tutti Dilemma“, „Kerosin 95“ und die „Monkeys of Earth“.

Nachhaltigkeit & Umweltschutz

Ein zentraler Bestandteil des Sommerfests ist das Thema Nachhaltigkeit. Die kulinarischen Köstlichkeiten werden von lokalen Vereinen angeboten, die einen Teil der Einnahmen an gemeinnützige Organisationen spenden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung: Der Verein „Die Brotpilot:innen“ stellt Backwaren zur Verfügung, die sonst im Müll landen würden.

Beim Fest wird auch der Schutz des Türkenschanzparks großgeschrieben. „Wir haben strenge Auflagen, die wir befolgen müssen. Um die Wurzeln der Bäume zu schützen, werden selbstgebaute Zäune aus recyceltem Holz um die betroffenen Bäume aufgestellt“, so Pelzl weiter. Dies steht im Einklang mit den Bemühungen der Stadt Wien, ihre Parks nachhaltig zu gestalten und zu erhalten.

Die Veranstaltung wird vom Verein „TüWi“ organisiert, der seit über 30 Jahren aktiv ist und von Studierenden geleitet wird. Der Eintritt zum Parkfest ist frei, jedoch wird darauf hingewiesen, dass die Stände nur Barzahlungen akzeptieren.



