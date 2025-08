TV-Übertragung: ServusTV präsentiert die „Sunnseit“ des Wilden Kaisers

Wenn im Frühling der letzte Schnee von den Bergflanken des „Koasa“ schmilzt, beginnt für viele die Arbeit. In der Region rund um den Wilden Kaiser vereinen sich traditionelles Handwerk und innovative Ansätze.

WILDER KAISER. Die unterschiedlichen Perspektiven auf den Wilden Kaiser spiegeln sich in der Vielfalt der Menschen und Bräuche der Umgebung wider. In der Heimatleuchten-Folge, die am 15. August um 20:15 Uhr auf ServusTV zu sehen ist, werden Hüttenwirte, Handwerker, Almbauern und Imker begleitet. Das Alles passiert in einer Region, wo der Einsatz von traditionellen Methoden und modernes Wissen harmonisch ineinandergreifen.

Im Winter Skilehrer – im Sommer Alleskönner

Der beschwerliche Forstweg zur Gruttenhütte erfordert die Mühe, geräumt zu werden. Außerdem müssen Wasser hochgepumpt, der Terrassenboden verlegt und die Küche in Betrieb genommen werden. Seppi Schwarz, ein gelernter Koch, ist für all diese Aufgaben verantwortlich. Im Sommer wird er oft selbst zum Küchenchef. „Da passt er gut hin“, lacht seine Frau Esther. Dies zeigt die vielseitigen Talente der Menschen in dieser Region, die immer wieder neue Herausforderungen meistern müssen.

Bienenluft als Wundermittel

Mit dem Aufblühen des Tals freuen sich auch die Bienen. Hans-Peter Gwiggner ist weniger an der Honigernte interessiert; viel spannender findet er die gesundheitsfördernden Dämpfe, die der Bienenstock produziert. Diese haben eine heilende Wirkung auf den Menschen, wie zum Beispiel bei seinem Kurgast, dem ehemaligen Nationalspieler Michael Baur, der von der Bienenluft bei Atemproblemen profitiert.

Das Glockendorf Mitteleuropas

Ein paar Täler weiter liegt Waidring, das auch als Glockendorf bekannt ist. Hier fertigt Wolfgang Olivier präzise Glocken für den Almabtrieb. „Die richtige Materialmischung ist entscheidend. Sie müssen perfekt klingen“, sagt Olivier. Trotz der extremen Temperaturen in der Werkstatt, mit denen die Handwerker umgehen müssen, ist die Herstellung eine hohe Kunst. Bevor die Kühe von Markus Angerer zur Silleralm gehen, werden die handgefertigten Glocken traditionell mit bestickten Riemen befestigt. Diese Kunst wird ehrenamtlich von sogenannten „Riemenstickern“ übernommen, die ihre Zeit nur bei schlechtem Wetter dafür opfern.

„Lieber Geld ausgeben statt über Schäden jammern“

Kürzlich hinterließ ein Hagelsturm Zerstörung an der Gruttenhütte. Christian Wieser von den Bundesforsten betont die Bedeutung, in Hochmoore zu investieren, die vor Hochwasser schützen, anstatt die Schäden nach einem Sturm ständig zu beklagen. Die Gipfel des “Koasa” sind Anfang September bereits schneebedeckt, und auch die Gruttenhütte muss einen Monat früher schließen. Almbauer Armin reflektiert seine herausfordernde Saison: „Man muss mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie, sonst hat man verloren…”.

