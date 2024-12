U2-Strecke zurück: Wiener Straßenbahn erobert die gesamte Route wieder!





news/APA/Donnerstag, 05.12.24, 21:31:15 In Wien endet am Freitag die Teilsperre der U-Bahn-Linie U2. Die Strecke zwischen Schottentor und Karlsplatz ist nun wieder in Betrieb, nachdem der Betrieb seit 2021 eingestellt war.











APA/APA/WIENER LINIEN/SIMON WÖHRER











Die Sperre war notwendig für die Vorbereitung des zukünftigen Linienkreuzes U2/U5. Folgendes wurde in der gesperrten Strecke installiert: Schiebetüren am Bahnsteig Diese Art von Türen gab es bisher nicht im Wiener U-Bahn-Netz. Der vollautomatische Betrieb der fahrerlosen U5 soll dort später ermöglicht werden. Ursprünglich war geplant, den Betrieb auf diesem Abschnitt bereits vor über einem Jahr wieder aufzunehmen. Technische Probleme führten jedoch zu Verzögerungen. Die U2 wird mindestens bis 2030 bis Karlsplatz geführt. Danach erfolgt eine Abzweigung zur neu gebauten Strecke in Richtung Matzleinsdorfer Platz beim Knoten Rathaus. Siehe auch „Renaturierung: Warum dieses Wort 2024 alles verändern wird!“



Zusammenfassung: Die U-Bahn-Linie U2 in Wien nimmt am Freitag den durch technische Arbeiten geschlossenen Abschnitt zwischen Schottentor und Karlsplatz wieder in Betrieb. Die Sperre war notwendig, um den Betrieb des zukünftigen Linienkreuzes U2/U5 vorzubereiten.