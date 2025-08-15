Über 100 km/h: Raser wurden bei Autorennen von der Polizei erwischt

Bei zwei Schwerpunktkontrollen in Wien wurden am Donnerstagabend und Freitagnacht sechs Lenker mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit erfasst. Zwei Lenker lieferten sich offenbar ein Rennen auf dem Mariahilfer Gürtel.

WIEN/FAVORITEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Vom 14. bis 15. August fanden in Wien gezielte Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit statt, mit einem Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsüberwachung. Zu hohe Geschwindigkeiten sind eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle; laut Statistiken der Verkehrsunfallstatistik 2022 des österreichischen Innenministeriums stehen sie für über 30 % der schweren Unfälle in städtischen Gebieten.

Im Rahmen dieser Kontrollaktionen wurden in der Triester Straße in Favoriten am Donnerstagabend drei Pkw-Lenker bei ihrer Fahrt stadteinwärts mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Während den erlaubten 50 km/h fuhren sie mit deutlich über 110 km/h, präzise mit 111, 116 und 121 km/h. Diese Messung erfolgte mithilfe eines mobilen Radarmessfahrzeugs, das speziell für solche Verkehrskontrollen eingesetzt wird. Den drei Lenkern droht laut Polizei der Entzug ihrer Lenkberechtigung, was in Österreich üblich ist, wenn eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 50 km/h festgestellt wird.

Führerschein abgenommen

Eine zweite Kontrolle fand in der Nacht von Freitag auf Samstag am Mariahilfer Gürtel statt. Hier stoppte ein Polizeiteam drei Fahrer wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ein 19-jähriges Mädchen wurde um 3:30 Uhr mit 93 km/h geblitzt, was fast doppelt so schnell ist, wie es erlaubt ist. Sie rechtfertigte sich damit, das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt zu haben, was häufig erwähnt wird, wenn es um Fahrfehler geht.

Etwa eine Stunde später wurden eine 20-jährige Fahrerin mit 95 km/h und ein 25-jähriger Fahrer mit 114 km/h erfasst. Beide schienen sich laut Polizei in einem Wettrennen zu befinden. Die 20-Jährige zeigte sich einsichtig, während der 25-Jährige erklärte, er habe den Leihwagen schnell zurückbringen wollen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. In Übereinstimmung mit den Verkehrsgesetzen wurden allen drei Lenkern die Probeführerscheine abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen erstattet.

