Über 17.500 Steirische Haushalte profitieren von Heizkostenzuschuss: Die Bilanz und die folgenden Schritte

Steiermark: Heizkostenzuschuss erreicht über 17.500 Haushalte

In der abgelaufenen Heizsaison haben insgesamt 17.533 Haushalte in der Steiermark den Heizkostenzuschuss des Landes erhalten. Das Fördervolumen belief sich dabei auf 5,96 Millionen Euro.

Nach Angaben des Büros von Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) waren unter den Beziehern überwiegend österreichische Staatsbürger. Drittstaatsangehörige waren aufgrund angepasster Richtlinien erstmals vom Heizkostenzuschuss ausgeschlossen.

Zusammensetzung der Bezieherhaushalte

Von den 17.533 Haushalten, die in der abgelaufenen Heizsaison einen Zuschuss erhielten, entfielen 16.650 auf österreichische Staatsbürger. 883 Haushalte waren EU- bzw. EWR-Bürgern zugeordnet.

Zum Vergleich: In der Heizperiode 2023/2024 bezogen insgesamt rund 18.859 Haushalte den Heizkostenzuschuss. Darunter waren 16.235 österreichische Staatsbürger, 1.061 EU-/EWR-Bürger und 1.563 Drittstaatsangehörige.

Online-Beantragung ausgesetzt

In der Heizperiode 2024/2025 lag die Zahl der Bezieher des Heizkostenzuschusses bei insgesamt 26.347 Haushalten. Hannes Amesbauer weist darauf hin, dass diese Zahlen aus seiner Sicht nicht repräsentativ vergleichbar seien, da in dieser Periode die Online-Beantragung eingeführt wurde.

Die Möglichkeit der Online-Beantragung wurde aus mehreren Gründen ausgesetzt und bislang nicht wieder aufgenommen. Es gab Kritik an fehlenden Kontrollmöglichkeiten in diesem Verfahren.

In einer Aussendung des Landes Steiermark wird angekündigt, dass bei einer möglichen Wiedereinführung der Online-Beantragung Effizienz, Kontrollmöglichkeiten und Missbrauchssicherheit Vorrang vor zeitlichem Druck haben sollen.