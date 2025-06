Über fünf zusätzliche Jahre: Gasthaus Hofstätter feiert 20-jähriges Jubiläum

Anton Hirzbauer feiert 20 Jahre als Leiter des Traditionsgasthauses Hofstätter.

GRAZ. Ein bedeutender Meilenstein wurde bei Anton Hirzbauer und seinem Traditionsgasthaus Hofstätter in der Kalvarienbergstraße gefeiert: 20 Jahre erfolgreiche Gastronomie. Die begleitenden Feierlichkeiten waren gespickt mit wohltuender gutbürgerlicher Küche und „Preisen wie in alten Zeiten“. Hirzbauer, der seit 2005 das traditionsreiche Haus, das in den 1940er Jahren eröffnet wurde, führt, strebt an, noch mindestens fünf Jahre anzuhängen. „Die 25 Jahre will ich aber auf jeden Fall voll machen“, so Hirzbauer entschlossen. Zur Jubiläumsfeier waren zahlreiche Gäste und Gratulanten erschienen, unter ihnen auch Stadträtin Claudia Schönbacher von der KFG.

Die Seele baumeln lassen

Anton Hirzbauer kann auf eine beeindruckende Karriere mit 45 Jahren Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken. „Die Leute sollen sagen: Wenn meine Seele Urlaub braucht, gehe ich zu Toni, meinen Wirt des Vertrauens“, schmunzelt er. Zusammen mit seiner Frau Petra hat er das Hofstätter als Ort des Genusses und der Herzlichkeit etabliert. Zahlreiche Prominente, darunter Andreas Gabalier und Sepp Forcher, haben bereits die Gastfreundschaft und die schmackhaften Gerichte des Hauses genossen.

Die Gastronomie hat sich über die Jahre gewandelt, doch das Hofstätter bleibt ein bemerkenswerter Ort des kulturellen Austauschs und der Geselligkeit. Es ist nicht nur bekannt für seine angepassten und fairen Preise, sondern auch für die Qualität der Speisen, die oft mit frischen, regionalen Zutaten zubereitet werden. Das Newport Graz, ein beliebter kulinarischer Wegweiser, hebt hervor, dass traditionelle Gaststätten wie das Hofstätter unverzichtbare Bestandteile der lokalen Gastronomie sind.

Das könnte dich auch interessieren:

Barista’s-Chef kommt jetzt auch im Mopedauto

Musical Cabaret kommt mit Tim Fischer nach Graz

Tanzstudio „Dance! Alles außer Standard“ lädt zum Best-Of