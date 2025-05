Überfall beim Fußballspiel: Zwei Anhänger von Sturm Graz festgenommen

Nach einem Raubüberfall samt Körperverletzungen im Umfeld des Bundesliga-Spiels zwischen dem SK Sturm Graz und dem SK Rapid Wien am 4. April gelang es der Grazer Polizei, zwei Tatverdächtige auszuforschen und festzunehmen. Beide Männer befinden sich mittlerweile in Haft.

GRAZ/BEZIRK LIEBENAU. Am Abend des 4. April, nach dem spannenden Bundesliga-Spiel, kam es in der Tiefgarage des Stadions zu einem brutalen Raubüberfall. Zwei bislang unbekannte Männer, offenbar Anhänger von Sturm Graz, attackierten eine 22-jährige Frau aus Niederösterreich sowie ihre drei Begleiter. Berichten zufolge war der Auslöser der Attacke eine verbale Provokation, möglicherweise aufgrund der Fan-Zugehörigkeit der Opfer. Die jungen Menschen wurden gewaltsam angegriffen; die Frau wurde zu Boden gestoßen und sofort ins Gesicht geschlagen, während auch zwei ihrer Begleiter Verletzungen erlitten. Einer der Täter entriss der Frau ihren Fanschal, bevor die beiden flüchteten.

Ermittlungen führten zu schnellen Festnahmen

Die Ermittlungen übernahm die spezialisierten Einsatzgruppe „SGS – Szenetypische Gewalt Sport“ des Kriminalreferats Graz. Durch umfangreiche und gezielte Recherchen konnten die tatverdächtigen Männer aus Graz im Alter von 21 und 27 Jahren schnell identifiziert werden.

Der 21-jährige Verdächtige wurde am 8. Mai an seiner Wohnadresse festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig, und die Staatsanwaltschaft Graz ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Jakomini an. Am 12. Mai folgte die Festnahme des 27-jährigen Tatverdächtigen, der sich jedoch nicht geständig zeigte. Auch in seinem Fall wurde die Einlieferung in die Justizanstalt Jakomini angeordnet, damit weitere Ermittlungen eingeleitet werden konnten.

Polizei lobt Ermittlungsarbeit der SGS

Die erfolgreiche Aufklärung dieses Vorfalls wird der effizienten und professionellen Arbeit der Einsatzgruppe SGS zugeschrieben, die auf Gewalt im Umfeld von Sportveranstaltungen spezialisiert ist. Diese Gruppe hat in der Vergangenheit bereits mehrere ähnliche Fälle erfolgreich bearbeitet und trägt somit entscheidend zur Sicherheit bei Sportveranstaltungen bei.

